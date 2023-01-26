 

“Стандартная практика подсовывать в переписку липовые документы”: Пригожин высказался о посвященной ему статье в Financial Times

26.01.2023, 10:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно Financial Times опубликовало статью, в которой утверждается, что Пригожин якобы использовал не связанные с ним компании, чтобы обходить западные санкции. По утверждениям журналистов, информацию они брали из слитых переписок и документов. Российское издание “Эксперт” попросило Пригожина подтвердить, либо опровергнуть, обходил ли он каким-либо образом санкции, наложенные Западом.

Пригожин подтвердил, что в апреле 2022 года на юридические компании, которые осуществляют его защиту в судах, была совершена хакерская атака, приведшая к утечке переписок и частных документов. По информации бизнесмена, за этой атакой стоит именно Financial Times.

“Я ответил, что ничего страшного, нам от них нечего скрывать. Но, как известно, Financial Times плотно работает с МИ-6, а у них есть стандартная практика подсовывать в переписку липовые письма и документы, тем самым придавая “правдивость” фальсифицированным фактам. Поэтому я не удивлюсь, если появится еще серия статей, основанных на данных, полученных с помощью хакерских атак и, как следствие, взломанной почты”, – подчеркнул он.

Также Пригожин заявил, что совершенно не признает никакие западные санкции в отношении себя. Также он считает любые санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и физических лиц Российской Федерации незаконными.

“Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции. При современном развитии информационных технологий, с помощью которых можно беспрепятственно осуществлять любые коммуникации, это ни на что не влияет. Поэтому пусть англичане сами боятся своих санкций”, – заявил Пригожин.

В заключение Пригожин “передал привет” изданию Financial Times, которое получило деньги от агентов предпринимателя, чтобы поставить его фотографию на первую полосу. Многие президенты готовы заплатить за такое любые бабки, резюмировал он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.22 / Мнение: Коротко по Украине. 29.04.2022

21.06.21 / Путин не взял Медведева на выборы

12.10.22 / Кейт Миддлтон в бюджетном блейзере выступила с принцем Уильямом на радио BBC

05.03.22 / Скандалы: Евгений Пригожин – дед канцлера Германии был генерал-лейтенантом СС (похоже врет)

22.08.22 / Как обрести уверенность в себе?

24.11.22 / «Год назад из России выехал Лжедмитрий» – в Польше объявился мужчина, который назвал себя «чудом спасшимся» Дмитрием Гудковым

21.07.22 / Пляжный маникюр на вторую половину лета 2022: свежие тенденции и практичные идеи

13.07.21 / Милые бранятся: в сети обсуждают, как Джастин Бибер “накричал” на Хейли Бибер

19.12.22 / Выбираем красную рыбу к праздничному столу правильно: советы врача-диетолога

10.07.22 / “Детей своих не воспитывал”: 68-летний Макаревич махнул рукой на новорожденного сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика