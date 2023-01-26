“Стандартная практика подсовывать в переписку липовые документы”: Пригожин высказался о посвященной ему статье в Financial Times

Недавно Financial Times опубликовало статью, в которой утверждается, что Пригожин якобы использовал не связанные с ним компании, чтобы обходить западные санкции. По утверждениям журналистов, информацию они брали из слитых переписок и документов. Российское издание “Эксперт” попросило Пригожина подтвердить, либо опровергнуть, обходил ли он каким-либо образом санкции, наложенные Западом.

Пригожин подтвердил, что в апреле 2022 года на юридические компании, которые осуществляют его защиту в судах, была совершена хакерская атака, приведшая к утечке переписок и частных документов. По информации бизнесмена, за этой атакой стоит именно Financial Times.

“Я ответил, что ничего страшного, нам от них нечего скрывать. Но, как известно, Financial Times плотно работает с МИ-6, а у них есть стандартная практика подсовывать в переписку липовые письма и документы, тем самым придавая “правдивость” фальсифицированным фактам. Поэтому я не удивлюсь, если появится еще серия статей, основанных на данных, полученных с помощью хакерских атак и, как следствие, взломанной почты”, – подчеркнул он.

Также Пригожин заявил, что совершенно не признает никакие западные санкции в отношении себя. Также он считает любые санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и физических лиц Российской Федерации незаконными.

“Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции. При современном развитии информационных технологий, с помощью которых можно беспрепятственно осуществлять любые коммуникации, это ни на что не влияет. Поэтому пусть англичане сами боятся своих санкций”, – заявил Пригожин.

В заключение Пригожин “передал привет” изданию Financial Times, которое получило деньги от агентов предпринимателя, чтобы поставить его фотографию на первую полосу. Многие президенты готовы заплатить за такое любые бабки, резюмировал он.