 

Собянин сообщил о запуске стандартов “Искреннего сервиса” в больницах и поликлиниках Москвы

26.01.2023, 10:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотрудники центров стараются посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение, отметил градоначальник. “Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг”, – написал мэр.

По его словам, искренний сервис рождается на стыке желания сотрудников МФЦ приносить пользу и их профессиональных навыков общения с людьми. Работники получают знания в корпоративном учебном центре и “Академии искреннего сервиса”.

“Тренеры помогают сотрудникам осваивать лучшие сервисные практики, повышать устойчивость к стрессу, развивать эмоциональный интеллект и избегать частого на “клиентской” работе профессионального выгорания”, – поделился Собянин.

Развитие сети многофункциональных центров продолжается. В прошлом году открылось 13 офисов, включая флагманский МФЦ на северо-западе столицы, уточнил градоначальник.

Новые центры открываются в популярных местах с хорошей транспортной доступностью. В них можно получить больше сервисов и интересных опций.

Несколько лет назад перед сотрудниками МФЦ поставили задачу нести культуру искреннего сервиса в другие московские службы. Сегодня около 1,5 тысячи работников многофункциональных центров работают в поликлиниках и павильонах “Здоровая Москва”.

Собянин сообщил, что в этом году сотрудники МФЦ станут частью команд новых флагманских центров шести городских стационаров. Они будут помогать пациентами с травмами, отравлениями и другими тяжелыми состояниями, поддерживать их родственников.

“Ценности искреннего сервиса универсальны. Везде на первом месте стоит человек с его уникальной ситуацией, в которую нужно вникнуть и постараться помочь. И сделать это по-человечески, от души. Будем и дальше внедрять искренний сервис в работу самых разных московских учреждений и служб”, – заключил градоначальник.

Напомним, что за два года современными диагностическими комплексами в центрах госуслуг “Мои документы” воспользовались более 400 тысяч раз. Проверить здоровье можно в 72 офисах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.21 / Необычные оттенки помогут изменить имидж: модные варианты окрашивания волос на осень для самых смелых

30.08.22 / «Bыклянчите, одолжите, украдите» – британцев призвали пуститься во все тяжкие, но не обращаться в государственные больницы

26.08.22 / Мнение: О вооружённом конфликте на Украине

09.07.22 / Защитник русской культуры по ошибке напал на человека, сжигавшего книги Акунина

15.04.22 / Фармацевтическим компаниям технополиса “Москва” требуется 80 сотрудников

06.11.20 / Одежду Навального выставят в храме Вооруженных сил России рядом с фуражкой Гитлера

07.09.22 / Неубиваемый Абхартах – жуткая легенда из Ирландии

15.06.22 / Названы победители первого полуфинала всероссийского конкурса “Мастера гостеприимства”

17.08.22 / Названы причины задымления на юге Москвы

03.12.22 / «Нам очень нужны качественные русскоязычные СМИ» – Токаев предложил телеканалу «Дождь» переехать в Казахстан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика