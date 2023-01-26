 

Больная раком Заворотнюк появится на экранах: Надо худеть

26.01.2023, 10:17, Разное
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51-летняя актриса
и звезда “Моей прекрасной няни” Анастасия Заворотнюк уже несколько
лет борется с тяжелейшей болезнью — раком головного мозга. Женщина проходит
лечение в московской клинике. Никто не знает, как выглядит актриса — только
близкие родственники могут общаться с Заворотнюк.

Но вот появилась
радостная новость. Больная раком Заворотнюк появится на экранах в новом фильме.
Совсем скоро состоится запоздалая премьера киноленты “Приставы”. Проект
был завершен еще в 2017 году. Выпуск работы все время откладывался, но теперь
поклонники Анастасии Заворотнюк, как и раньше, будут рассматривать любимую
актрису.

Пока актриса
прячется от посторонних взглядов, старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк,
наоборот, демонстрирует всю свою красоту. Недавно в ее микроблоге появилось
новое фото. Девушка с оголенным животом позирует в роскошной пустыне.

“Эх, и мне
надо худеть. Выглядишь шикарно”, — написала Заворотнюк одна из подписчиц.

Анна Заворотнюк
сейчас живет на два города — в Москве и в Дубае. Недавно она вышла замуж,
поэтому вместе с любимым часто путешествует. К сожалению, Анна не рассказала
поклонникам, познакомила ли мужа с Анастасией Заворотнюк.


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