Больная раком Заворотнюк появится на экранах: Надо худеть

51-летняя актриса

и звезда “Моей прекрасной няни” Анастасия Заворотнюк уже несколько

лет борется с тяжелейшей болезнью — раком головного мозга. Женщина проходит

лечение в московской клинике. Никто не знает, как выглядит актриса — только

близкие родственники могут общаться с Заворотнюк.

Но вот появилась

радостная новость. Больная раком Заворотнюк появится на экранах в новом фильме.

Совсем скоро состоится запоздалая премьера киноленты “Приставы”. Проект

был завершен еще в 2017 году. Выпуск работы все время откладывался, но теперь

поклонники Анастасии Заворотнюк, как и раньше, будут рассматривать любимую

актрису.

Пока актриса

прячется от посторонних взглядов, старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк,

наоборот, демонстрирует всю свою красоту. Недавно в ее микроблоге появилось

новое фото. Девушка с оголенным животом позирует в роскошной пустыне.

“Эх, и мне

надо худеть. Выглядишь шикарно”, — написала Заворотнюк одна из подписчиц.

Анна Заворотнюк

сейчас живет на два города — в Москве и в Дубае. Недавно она вышла замуж,

поэтому вместе с любимым часто путешествует. К сожалению, Анна не рассказала

поклонникам, познакомила ли мужа с Анастасией Заворотнюк.