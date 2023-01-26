Возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту

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26.01.2023, 10:05, Новости дня
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По Крымскому мосту возобновлено передвижение автомобилей и автобусов после окончания ремонтных работ, сообщил Минтранс.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что движение открыли раньше намеченного срока в четверг в 8.00 (мск).

Ранее Минтранс сообщал, что движение автомобилей по автодорожной части Крымского моста будет временно закрыто 17 января с 13.00 до 18.00 из-за ремонтно-восстановительных работ. 20 января движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. После этого сообщалось, что два пролета будут установлены в январе, а еще два – в феврале.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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