 

Итальянский генерал Бертолини: РФ никогда не отдаст Донбасс и Крым

26.01.2023, 10:05, Новости дня
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Россия не отдаст Донбасс и тем более Крым, а потому Западу не стоит настаивать на передачу этих территорий в состав Украины, иначе все может обернуться «бесконечной войной», сообщил итальянский генерал Марко Бертолини.

Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale заявил, что те, кто полагают, будто можно договориться о «капитуляции русских», заблуждаются. Просьба к РФ отдать Украине Донбасс и Крым «равносильна призыву к бесконечной войне», приводит слова генерала Ura.ru.

Ранее американские СМИ писали, что желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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