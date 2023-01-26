 

International Paper продает свою долю в “Илим” российским партнерам

26.01.2023, 9:25, Разное
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Согласно пресс-релизу, американская компания International Paper продает российским партнерам свою долю в бизнесе группы “Илим” Ilim Groups.

Доля International Paper в сделке составляет 50%. Предполагается, что сумма сделки составит $484 млн. По данным компании, для продажи требуется одобрение российских регулирующих органов. American Paper получила от партнеров по совместному предприятию выражение интереса к 2,39-процентной доле в связанном предприятии. Стоимость сделки оценивается в 24 миллиона долларов. В ближайшее время она будет завершена.

Компания также планирует провести переговоры о заключении соглашения о продаже акций ОАО “Группа “Илим”, а также других несущественных акций, которые связаны с ОАО “Илим”, ее партнерами по СП. Американский производитель целлюлозно-бумажной продукции, The International Paper Company, является крупнейшим в мире. В ней работает около 56 000 человек, а штаб-квартира находится в Мемфисе, штат Теннесси.
Одной из самых известных российских компаний является Группа “Илим”. В эту группу входят три целлюлозно-бумажных комбината в Архангельске, Иркутске и два комбината гофрированной бумаги в Ленинградской и Московской областях.


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