В Твери открыли недельные курсы по переучиванию сотрудников ЧОП в айтишников

В Твери владелец одного из частных охранных предприятий запустил недельный курс по переучиванию охранников в IT-специалистов.

По словам мужчины, таким образом он хочет помочь стране возместить нехватку тех, кто уехал за границу, и создать условия, чтобы они никогда не вернулись.

52-летний отставной военный рассказал, что прочитал в социальной сети Twitter, как живёт креативный класс в Грузии и Армении, и задумался о том, почему эти люди считаются интеллектуальной элитой.

– Там такие треды, что читаешь и тупеешь, – признался он. – Мне быстро надоело, но я подумал: неужели этих дрочил некем заменить? Я в жизни, честно говоря, только одного незаменимого человека видел. Сержант у нас был на срочке, который мог головой закисший люк в Т-72 выбить, вот такой мужик. Ну а по кнопкам жать – тут любой справится.

Начинание оказалось чрезвычайно востребованным, на курсы едут даже из соседних регионов. В течение семи дней бывшим охранникам дают базовые профессиональные навыки. Их обучают пользоваться капсульными кофе-машинами, говорить «Чтобы что?» и писать посты о своей интеллектуальной исключительности и особой миссии. Первые выпускники уже на следующей неделе отправятся на собеседования.

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