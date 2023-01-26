 

Вплоть до постоянного членства в Совбезе ООН — Евросоюз стремится к большему влиянию на геополитической арене

26.01.2023, 9:05, Разное
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Евросоюз намерен укрепить своё влияние на геополитической арене, пишет Nya Dagbladet. Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европарламента на фоне обсуждений передачи Киеву очередного пакета военной помощи. Среди прочего парламентарии заявили о стремлении ЕС получить постоянное место в Совете Безопасности ООН и возможности принимать решения по санкциям большинством голосов, а не единогласием.


AP

В среду Европарламент принял резолюцию, согласно которой Евросоюз намерен укрепить сотрудничество с НАТО для того, чтобы стать более мощным «игроком на геополитической арене». В документе также говорится о стремлении ЕС к постоянному членству в Совете Безопасности ООН. Кроме того, европейские политики заявляют о желании отказаться от необходимости единогласного одобрения всеми странами-членами санкций для того, чтобы принимать решения, игнорируя мнение критически настроенных государств, которые выступают против большинства. Резолюция содержит стремление нарастить объёмы поставок вооружений Киеву, пишет Nya Dagbladet.

По мнению членов Европарламента, украинский конфликт, усиление глобального «авторитаризма», более уверенный в себе Китай и то, что описывается как «климатическая чрезвычайная ситуация», вызвали сдвиг в геополитическом ландшафте. Как утверждают европейские политики, в этой связи ЕС должен активизировать свои военные, политические и гуманитарные усилия для укрепления обороны Украины и «противостояния угрозам европейской безопасности со стороны России», говорится в отчёте, принятом в среду 407 голосами против 92. Парламентарии считают, что реакция ЕС на вооружённый конфликт «находится под пристальным вниманием автократий всего мира» и будет «сильно влиять на их поведение» на международной арене, пишет Nya Dagbladet.

В ежегодном отчёте ЕС о выполнении Единых руководящих принципов безопасности и обороны (CSDP), который также был принят в среду, парламентарии требуют, чтобы Киеву было отправлено более современное вооружение, в том числе немецкие танки Leopard 2 и ПВО нового поколения. Депутат немецкого парламента Дэвид Макаллистер убеждён, что «внешнеполитические инструменты и институциональная структура» также должны быть укреплены, если ЕС хочет стать «уникальным геополитическим игроком». На практике совет ЕС будет реже принимать во внимание мнения своих членов по различным вопросам и голосам. По мнению Макаллистера, единодушие принятия решений «явно ограничивает» способность ЕС быстро реагировать, отмечает автор статьи.

Как сообщается, лидеры ЕС подчеркнули важность более плотного сотрудничества с НАТО «и другими союзниками-единомышленниками по всему миру». Речь идёт об усилении военного сотрудничества и о разработке совместных стратегий против «гибридных угроз, кибератак, дезинформационных и пропагандистских кампаний». Институты ЕС также должны совместно «разработать сценарии окончания вооружённого конфликта с учётом потенциально дестабилизированной и ослабленной РФ и планирования её потенциального реформирования». Примечательно также, что действия Китая вокруг Тайваня выделяются отдельно и осуждаются словами «угрожающие стабильности в регионе и непосредственно влияющие на процветание и безопасность ЕС». В резолюции добавляется, что ЕС не согласится с включением Тайваня в состав Китая «вопреки воле тайваньского народа», резюмирует Nya Dagbladet.


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