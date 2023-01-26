 

Мнение: Украинский конфликт необходимо завершить дипломатическим путём

26.01.2023, 9:05, Разное
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Чтобы свести к минимуму риск глобальной катастрофы, украинский конфликт необходимо завершить дипломатическим путём, уверен бывший инструктор Вооружённых сил США по военной стратегии и лидерству и автор статей о военных действиях и международных отношениях Ральф Циммерманн. Однако, как он пишет в статье для 19FortyFive, к сожалению, малого у кого из американских медийных экспертов и политиков хватает мужества пойти наперекор руководству и говорящим головам, которые требуют только безоговорочной победы Украины.


AP

На сегодняшний день ни Украина, ни РФ не проиграли и не выиграли, а Запад и НАТО, вопреки всем уверениям в обратном, стали активными участниками этой кровавой бойни. Как считает бывший инструктор Вооружённых сил США по военной стратегии и лидерству и автор статей о военных действиях и международных отношениях Ральф Циммерманн, к сожалению, мало у кого из американских медийных экспертов и политиков хватает мужества пойти наперекор руководству и говорящим головам, которые требуют безоговорочной победы Украины.

Как он считает в статье для 19FortyFive, ответственность за начало конфликта, бесспорно, несёт Россия, но и Запад нельзя назвать совершенно безвинным. Он неустанно подливает масла в огонь бесконечными поставками дорогостоящего оружия, отодвигая при этом в долгий ящик дипломатию, хотя именно она поможет выработать приемлемое для обеих сторон мирное соглашение.

«Запад с его непоколебимой верой в военную победу Украины совершенно не берёт в расчёт то обстоятельство, что униженная на поле боя РФ может защитить свои недавно приобретённые территорий ядерным оружием. Если хладнокровие не возобладает, а до дипломатии так и не дойдёт, продолжающийся конфликт грозит внезапно сойти с привычных рельсов», — пишет эксперт. 

По его мнению, пришло время открыть новые линии связи между Россией и Украиной. Но требовать, чтобы РФ осталась вечным изгоем и ушла со всех занятых ею территорий без каких-либо уступок, как минимум нереально. Чтобы открыть путь к урегулированию, будет целесообразно превратить Донбасс в демилитаризованную нейтральную зону, которая, как и сама Украина, впоследствии сможет влиться в Европейский союз. При этом определённые гарантии безопасности Украине сможет предоставить НАТО.

Как заключает Циммерманн, мир в Европу и на Украину должен вернуться как можно скорее, чтобы свести к минимуму риск глобальной катастрофы. Тогда сотни миллиардов долларов, что сейчас оседают на счетах оружейных компаний Запада, можно будет потратить более разумно: на восстановление Украины и нормальной жизни. И хотя окно возможностей, чтобы остановить безумие и построить приемлемый и прочный мир, ещё открыто, оно уже стремительно захлопывается.


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