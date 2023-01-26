Прыжок «Леопарда»

Количество вооружения, поставленного странами Запада с начала СВО, достаточно для экипировки крупной европейской армии. Будет еще больше. Какое оружие дают Украине — объясняет «Новая».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны военного союза на базе «Рамштайн» 20 января заявил, что одобренный ими один из крупнейших с начала СВО пакет военной помощи для Украины позволит ВСУ начать наступление. Комментаторы на Западе ожидают этого наступления весной-летом. Политики в Европе и США также настроены чрезвычайно решительно.

За одну неделю сразу несколько западных лидеров произнесли одну и ту же фразу: «Россия должна проиграть». Как это произойдет, не объясняют.

В связи с новыми планами поставок вооружения на Украину ответ им в своем телеграм-канале дал Дмитрий Медведев: «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

Заместитель председателя Совета безопасности и первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии неправ. Ядерные державы войны проигрывали, и не раз. В 1962 году Франция уже в ядерном статусе проиграла в Алжире, который по конституции был ее неотъемлемой провинцией, а вовсе не колонией. Известно, что план ядерной бомбардировки Вьетнама предлагался Пентагоном как минимум дважды (Ханой входил в число целей). США предпочли поражение, не прибегая к атомной бомбе.

Но проигрыш Медведев все-таки допускает — такой вариант вытекает из факта подобных поставок. К весне для ВСУ будет доставлено вооружения из расчета на 4–5 бригад (до двух дивизий). Его качество и возможности вызывают у российских комментаторов серьезные опасения.

Особенно серьезны 600 высокоточных боеприпасов к артиллерийским системам. Около 400–450 целей в составе группировки ВС РФ могут быть поражены с высокой степенью вероятности. Но помимо этого, доставят и другое оружие.

Планируемая к поставке западная боевая техника и артиллерия в значительной своей части обладают высокими мобильными качествами и хорошими огневыми характеристиками. Главное их преимущество — наличие специального разведывательно-информационного оборудования, интегрированного в единые сети контроля над полем боя. Наличие таких сетей дает значительное преимущество во времени командирам в звене рота — батальон на разведку, целеуказание и открытие огня.

Перед тем как оценить гору иностранного оружия, поступающего украинским военным с прошлого марта, надо накрепко усвоить, что самое главное, что дало НАТО Украине, невозможно пощупать руками, измерить в рублях, тоннах и километрах. В распоряжение ВСУ поступает информация о расположении складов, узлов связи и штабов, вооружении, движении и численности российских частей по всей территории Украины (вплоть до отдельных единиц) и прилегающих регионах России. Другими словами,

вся махина военной разведки НАТО (в первую очередь США) полноценно 24 часа в сутки работает для ВСУ. Этот беспрецедентный поток информации собирают и анализируют тысячи офицеров и гражданских специалистов.

В их арсенале данные более чем 400 спутников, анализ сообщений командиров с мест, трафика сетей мобильной частной и корпоративной связи, дальней радиолокационной и агентурной разведки — все это важнее любых поставок оружия. Любая страна, кроме Китая, которая попробует создать машину военной разведки такого масштаба и стоимости, останется без штанов. Текущие расходы на нее сопоставимы с бюджетами небольших стран с современной экономикой.

С мира по нитке — ВСУ пара корпусов

Лётчик 436-й эскадрильи ВВС США подготавливает FGM-148 Javelin для доставки в Украину. Фото: U.S. Air Force

Что же касается самого «железа», которое поставляют украинцам, то в целом его можно назвать винегретом. Дело в том, что различные страны, участвующие в поставках, имеют на вооружении различные системы. Они различаются возрастом, количеством, эффективностью, назначением и ценой в зависимости от амбиций и военного бюджета каждой отдельной страны.

С начала специальной военной операции западные страны передали Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения. Пока подавляющая часть этого оружия — советские БТР, БМП, авиация, танки и артиллерия из арсеналов Восточной Европы (некоторые из них существенно модернизированы) либо закупленные союзниками по всему миру в странах, приобретавших когда-либо оружие в СССР, России, Белоруссии и Украине. В степях Левобережной Украины сошлись на 90% боевые машины, авиация и артиллерия СССР и РФ.

В первую очередь это связано с тем, что ВСУ унаследовали технику трех крупнейших военных округов: Киевского, Прикарпатского и Одесского, использовавших советские калибры и прочие военные стандарты. Но постепенно, по мере исчерпания запасов боеприпасов советских калибров, союзники начали поставлять чисто натовское оружие. И ВСУ берут все, что дают, не торгуясь.

Крупные партии танков из Польши в этих потоках соседствуют с десятком-другим машин из Эстонии или Италии. В результате возникают проблемы с обучением личного состава, организацией обслуживания и ремонта разнородных систем оружия.

В бою различные системы тоже ведут себя неодинаково, и при планировании операций штабам ВСУ это тоже приходится учитывать.

Любая попытка подсчитать реальное количество каждого типа военной техники и оружия на текущий момент безнадежна. Дело не только в том, что партии оружия поступают в части не одновременно, а по неровному графику. Просто оружие постоянно выбывает из строя в боях, отправляется в ремонт или уничтожается безвозвратно. Немалую долю потерь составляют машины, вышедшие из строя из-за банального расхода моторесурса и интенсивной неумелой эксплуатации.

Генштаб ВСУ знает, где у него и сколько было техники на прошлой неделе. В какой-то мере этой информацией должна владеть и российская военная разведка. Но самые актуальные данные включаются в сводки не сразу, и никаким частным исследователям они недоступны.

Этот бесконечный конвейер, превращающий новую технику и оружие в металлолом, движется по обе стороны с равной скоростью. Некоторые партии бронетехники, поступившие в войска летом, осенью уже были уничтожены. (Кстати, попытка вывести из потерь вооружения число потерь личного состава некорректна: если боевая машина вышла из строя или погибла, это вовсе не означает, что погиб экипаж.)

ЦИТАТА

«Украина — оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этих вооружений никогда не использовалось в (…) [вооруженном конфликте] между двумя промышленно развитыми странами. Это боевые испытания в реальном времени для западного оружия, и некоторые его виды по итогу таких «испытаний» могут уйти в прошлое», — сказал источник CNN, близкий к одной из западных разведок.

От триумфа к обыденности

Гаубица М777. Фото: википедия

Действительно, на фронте все достоинства и недостатки вооружений обнаруживаются быстро. Поскольку от них зависит жизнь и смерть военных, оценивают оружие очень придирчиво. Иногда, впрочем, баланс плюсов и минусов устанавливается по мере эксплуатации не так быстро.

Очень показательна история с американскими гаубицами М777 (в народе — «Три топора») калибра 155 мм. Это вполне современное орудие, сконструированное BAE Systems (Англия). Оно впервые применено в Афганистане в 2005 году.

Для высокой мобильности, в том числе перевозки на подвеске вертолета, гаубицу создавали максимально облегченной, положившись на прочность и износостойкость современных материалов (титан и композиты). М777 более чем на треть легче предшественника. Сравнительно небольшой вес (4,2 тонны) до появления на украинских фронтах считался серьезным преимуществом.

У ВСУ крайне мало вертолетов, а машин, способных нести М777 на внешней подвеске, нет вообще. Но со времен СССР Украина обладает очень развитой сетью шоссейных дорог. Быстро выяснилось, что буксировать орудие может любая таратайка от двух тонн весом. При этом в походное положение оно собирается менее двух минут.

Получилось, что при гораздо меньшей стоимости и простоте работы буксируемая гаубица М777 ничем не уступает гусеничным самоходным орудиям (например, «Мста-С» советского и российского производства). Гаубица буквально за лето собрала сотни самых комплиментарных статей в украинских и западных СМИ.

Казалось бы, это триумф британской конструкторской мысли. Но вот фронт стабилизировался, противники уперлись друг в друга в укрепленных районах, началось то, что комментаторы назвали «артиллерийская война». И все пошло по-другому.

Специальная военная операция уникальна во всех аспектах без исключения. Это самый крупный вооруженный конфликт в истории человечества с 1945 года. Чтобы понять масштабы, приведем факт, вызывающий досаду специалистов НАТО:

за месяц боев прошедшей осенью ВСУ израсходовало больше снарядов, чем производится на всех заводах США за год. К такому никто оказался не готов. Запасы снарядов для ВСУ вывозятся со складов в Южной Корее и Израиле.

После сравнительно небольшого количества выстрелов ствол любого орудия изнашивается и требует замены, т.к. точность стрельбы резко ухудшается. Самая лучшая на сегодня пушка НАТО установлена на немецкой самоходной гаубице PzH 2000 (около трех десятков поставлено ВСУ). Но бундесвер заказывал ее конструкторам для сотни выстрелов в сутки. А ВСУ делает 300 выстрелов. Ствол приходит в негодность буквально за пару недель такой интенсивной эксплуатации.

У гаубицы М777 ресурс расходуется еще большими темпами. Конструкторы заложили его параметры — не более 2500 выстрелов до полной непригодности ствола. А на поверку он оказался значительно меньше. Месяц-другой — и нет пушки. Стоимость ствола для «Трех топоров» на заводе в Польше или Словакии — более 700 тысяч долларов.

Но хуже всего то, что легкость орудия достигнута за счет постоянных регламентных работ, техосмотра и почти непрерывного дорогого текущего ремонта. Во время выстрела конструкция любого орудия подвергается невероятным механическим нагрузкам. Из-за этого стандартная скорострельность М777 — два выстрела в минуту против семи у «Мста-Б».

Оказалось, что при создании гаубицы «Мста-Б» (семитонный российский аналог калибра 152 мм) компоновку основных узлов строили с учетом обеспечения стабильности всех возмущающих моментов, действующих при стрельбе. То есть для советских и российских конструкторов важнее всего был даже не срок службы ствола, а общая надежность всей конструкции.

В прессе стало появляться все больше скептических и открыто отрицательных отзывов на М777 — оружие, на которое поначалу возлагалось столько надежд и расчетов. И в этом нет вины конструкторов, таковы были исходные требования заказчика. В основе всех параметров, заложенных при проектировании артиллерии НАТО после 2000 года, лежит опыт ее применения в конфликтах с заведомо слабым противником на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

В Афганистане и в боях в Ираке некоторые гаубицы М777 сделали по 600–800 выстрелов за всю войну. Считалось, что с учетом использования авиации и ракет больше и не надо. Интенсивность боев на Украине казалась чем-то нереальным. Это была ошибка в представлении о характере будущих войн.

Но, оказывается, масштабные вооруженные конфликты могут вернуться, нельзя строить оружие на опыте сражений с отсталыми армиями бедных государств.

Гаубица «Мста-Б». Фото: википедия

Оружейный парк невиданного разнообразия

Расскажем о системах вооружения, попавших на фронт с марта (без статистического анализа), из 15 стран.

Бронетранспортеры и боевые бронированные машины

ВСУ получили длинный модельный ряд бронетехники, которая в разных справочниках обозначается как бронемашины, бронетранспортеры, гусеничные бронетранспортеры, бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP), «легкие БМП», машины переднего края, машины поддержки пехоты и т.д. Все они предназначены в первую очередь для выполнения так называемых полицейских задач, а также патрулирования, зачистки и прифронтового перемещения. Они отличаются легким бронированием, автоматическим оружием стрелковых калибров, защитой экипажа при подрыве на минах. На Украину таковых поставлено более 1100 штук.

Это не машины для атаки на полноценные армейские подразделения. Тем не менее страны НАТО активно использовали их в наступлении в боях с Саддамом Хусейном и ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации. — Ред.). При этом использовались их скоростные качества, и риск гибели экипажа по результатам кампаний оказался невысоким.

У всех таких машин более-менее близкие ТТХ. Более современные отличаются качественными системами кондиционирования, связи, разведки. Впрочем, среди них ВСУ достались и модели 50–60-х годов прошлого века. В российской армии используются аналогичные по характеристикам машины «Тигр», «Тайфун», «Рысь», целый ряд легкобронированного транспорта от «КамАЗа».

«Сенатор». Фото: википедия

Бронированный автомобиль для полицейских операций «Сенатор».

AT105 Saxon. Фото: википедия

Британский броневик AT105 Saxon разработки 70-х годов.

Создан из армейского грузовика. Снят с вооружения в 2006-м, остается на службе в полиции Северной Ирландии

Bushmaster. Фото: википедия

Bushmaster — австралийская бронированная машина пехоты, на вооружении с 1998-го. Защищает личный состав от стрелкового оружия и некрупных осколков, частично снижает травмы при подрыве на минах. Для экономии большинство систем машины взято из гражданского автомобилестроения, соответственно и надежность ее в боевой обстановке такая же. Зато с ремонтом и модернизацией нет никаких проблем — усилитель руля, постоянный полный привод на четыре колеса, систему подкачки шин, независимую подвеску с пружинными рессорами, дисковые тормоза, систему кондиционирования и гидравлическую лебедку можно найти на складах по всему миру.

«Страйкер». Фото: википедия

БТР «Страйкер» создан для перевозки личного состава в конфликтах низкой интенсивности. Создан из швейцарского прародителя под впечатлением от советского БТР-80. Резко уступает российскому аналогу БТР-82А в проходимости, вооружении и неприхотливости. Но на голову его превосходит в системе управления, защите и связи. «Страйкер» буквально нашпигован электроникой и стоит как пять российских собратьев.

«MaxxPro». Фото: The_U.S._Army

MaxxPro бронетранспортером можно назвать весьма условно. Это защищенная машина для перевозки войск и работы в прифронтовой полосе. Самый современный автомобиль морской пехоты США и весьма популярный на мировом рынке.

VAB. Фото: википедия

VAB — бронированная машина переднего края. Основной бронетранспортер французской армии с 1976 года, популярный товар на рынках вооружения. Ничем не примечательная машина; если не возлагать на нее несбыточных надежд, она добросовестно исполнит назначение, для которого создана.

XA-180 Sisu. Фото: википедия

XA-180 Sisu — основной бронетранспортер финской армии. Создан в 1983-м на базе коммерческого грузовика, и этим все сказано. Людей возит, защищает их от осколков, топливо расходует экономно, да и сам стоит недорого.

«Хаски» Husky TSV. Фото: википедия

«Хаски» Husky TSV — полноценный британский аналог MaxxPro (ТТХ почти идентичны), созданный в 2006-м.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—