“Мотив у каждого свой”: раскрыта подноготная оказавшихся на грани развода Агутина и Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум, кажется, не собираются расставаться, хотя однажды они находились на грани развода из-за измены. О своем предательстве рассказывал сам музыкант. Певица нашла в себе силы простить супруга.

Сложно в это поверить, но Леонид и Анжелика вместе уже 25 лет. В чем секрет таких долгих, прочных отношений между двумя яркими творческими личостями, рассказала эксперт в области цифровой психологии, основатель Академии цифровой психологии UNI Анна Щедрина. Она буквально раскрыла всю подноготную двух артистов.

В своей теории UNI Щедрина опираетесь на то, что дата рождения – это некий код личности, который показывает бессознательную программу ума. “Люди – это по сути, биороботы, большую часть жизни думающие и действующие бессознательно, то есть автоматически. Мы думаем, говорим, проявляем свои эмоции в том спектре энергий, который в нас заложен”, – убеждена эксперт.

Поскольку Анжелика Варум родилась 26 мая 1969 года, Щедрина сделала вывод, что у певицы рациональный тип мышления. “В программе ума заложены такие качества, как: контроль, скрупулезность, материализм и реализм. Сознание направлено на контроль и результат. То есть, такого человека интересует только конечный результат любого дела. Реализация в жизни и профессии происходит только через труд. Чем труднее работа, тем яснее ум”, – заключила собеседница “Дни.ру”.

По словам цифрового психолога, супруга Леонида Агутина получает удовольствие от пересчета денег, от достижения результата и от контроля. Анжелике якобы сложно делегировать обязанности, потому что в программе заложено недоверие к людям, а также желание все перепроверить. Из-за постоянного контроля и мыслей в голове складывается большое напряжение. По словам эксперта, ум певицы не бывает свободным.

“Анжелику могут посещать мысли о том, чтобы все бросить и уехать куда подальше. Как правило, такому человеку вполне комфортно одному проводить время. Такого человека сложно назвать душой компании, весельчаком и балагуром. Скорее, Варум является серым кардиналом, обладающим врожденной мудростью, практичностью и ответственностью”, – рассказала Щедрина.

Также эксперт добавила, что Леонид обязан разделять цели и увлечения своей супруги, которая к тому же достаточно ревнива и с трудом прощает обидчиков. Анжелика якобы склонна долго и терпеливо ждать подходящего случая для мести.

Кстати, Агутин, родившийся 16 июля 1968 года и обладающий интуитивным мышлением, отличается от своей любимой жены. “В нем заложена харизма, 100% интуиция, и огромная сексуальная энергия. Сознание направлено на признание. Для него важно, чтобы его действия признавали люди, общество, то есть восхищались им. Если нет признания, то включается агрессия”, – уверена цифровой психолог.

Она также добавила: “Очень колкий на язык. Зачастую ищет несовершенства, изъяны и недостатки в других людях. Сознание хочет докопаться до истины, понять её и часто задается вопросами: “что я тут делаю?”, “для чего я рожден” и так далее. У такого человека, как правило, нет золотой середины: либо ракетой вверх, либо ракетой вниз”.

Говоря о браке Анжелики Варум и Леонида Агутина, психолог Щедрина обратила внимание на долговечность этого союза. “На мой взгляд, главный секрет долгих отношений этой пары – мудрость Анжелики, некая отчужденность в интимных отношениях с возрастом, умение вести переговоры и договариваться. Когда партнеры обладают схожими ценностями, умеют слушать и слышать друг друга, идут на компромиссы (безусловно, мотив у каждого при этом свой), тогда возможно пережить все жизненные кризисы, сохранить семью и добрые уважительные отношения несмотря ни на что”, – завершила эксперт.