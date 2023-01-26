 

“Сломано все”: Жестоко избитая Смольниновым* жена сообщила о своем состоянии

26.01.2023, 8:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некогда знаменитый в России актер навлек беду не только на себя, но и на бывшую жену. Он дал уже два скандальных интервью, в которых облил грязью годами кормившую его страну, а также заявил, что желает оставить от родины “радиоактивный пепел”. А там, между прочем, живут дети Артура Смольянинова*.

Впрочем, его эти факты, кажется, не очень трогают. Видимо, как глава семейства он, мягко говоря, не очень. Недавно Иван Охлобыстин раскрыл подноготную жизни со звездой фильма “9 рота”. По его словам, актер избивал Дарью Мельникову, будучи с ней в браке. Неизвестно, насколько часто и сильно, но в любом случае по отношению к женщине это жестоко!

Однако после отъезда Артура Смольянинова* в США “папина дочка” не стала счастливее. Звездную маму буквально затравили на просторах Интернета, хотя она в отличии от опального экс-супруга, ничего плохого не сделала. Наконец-то после всего негатива в свой адрес Дарья Мельникова прервала молчание и сообщила о своем состоянии.

“Сломано все. Надежды, планы, связи”. – поделилась своими мыслями актриса.

Как пишет ОСН, своем микроблоге она также подтвердила, что в продолжении “Папиных дочек” ее героини не будет: артистка хотела сняться, но продюсеры ее почему-то не пригласили. По данным РИА ФАН, Дарья Мельникова восприняла эту новость спокойно, но расстроилась, что не сможет вернуться на площадку сериала, которым жила в своем детстве.

*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.22 / Эмили Блант рассказала о жестком уроке, который ей преподал Том Круз

29.07.22 / Скандалы: Матрешка имени Хеопса

22.09.22 / “Невероятная красавица”: фото повзрослевшей дочери Банщиковой из “Ищейки” произвело фурор

18.05.21 / Как правильно ухаживать за шеей и зоной декольте, чтобы сохранить молодость: действенные лайфхаки

08.09.21 / Шегги и другие лучшие стрижки на осень и зиму (выбор ведущих стилистов)

30.09.20 / Во Владикавказе появилась услуга организации преступной группировки под ключ

22.12.22 / Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ирина Безрукова и другие звезды на премьере фильма «Новая игрушка»

26.03.22 / Мнение: Галковский разочаровывает

06.09.21 / Пять вещей, которые должны быть в гардеробе осенью: учимся их носить на примере звезд стритстайла

24.03.22 / Зачем НАТО накачивает Прибалтику оружием: Главное о спецоперации на Украине к 24 марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика