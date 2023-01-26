 

На правом берегу Херсонской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ

26.01.2023, 8:45, Новости дня
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Российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

Отмечается, что на складе в районе Токаревки хранились боеприпасы РСЗО «Ольха», передает ТАСС.

Ранее полицейские Херсонской области обнаружили в тайнике в Голопристанском муниципальном округе почти 20 противотанковых гранатометов ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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