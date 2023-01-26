Китай нацелил свой «глаз» на астероиды

Китай собирается использовать свой новый комплекс «Комплексный глаз Китая» для защиты Земли от столкновения с астероидами. Как передаёт Xinhua, установка, расположенная в городе Чунцин, сможет наблюдать за траекторией астероида размером с футбольный мяч на расстоянии десятков миллионов километров, чтобы определить, может ли он представлять опасность для нашей планеты.



AP

Китай планирует использовать свой новый комплекс «Комплексный глаз Китая» для наблюдения за астероидами и планетами земного типа на расстоянии сотен миллионов километров в рамках работы по защите Земли от столкновения с астероидами, передаёт Xinhua.

Чунцинский инновационный центр при Пекинском технологическом институте, который разработал и построил «Комплексный глаз Китая», недавно опубликовал первую трёхмерную радарную карту района лунных кратеров, полученную с помощью установки с высокой чёткостью для наблюдения за дальним космосом.

По словам академика Инженерной академии Китая Лун Тэна, эта установка состоит из массива радарных антенн, которые делают её похожей на глаз насекомых, с множеством крошечных глаз для наблюдения под широким углом и в широком диапазоне.

3D-карта лунных кратеров была составлена на основе данных наблюдений с четырёх радаров, построенных на первом этапе проекта. Картографирование области кратеров было завершено для проверки возможности использования системы радарных антенн.

Согласно плану, на втором этапе проекта планируется построить 25 радаров высокого разрешения, каждый из которых будет иметь диаметр 30 м.

Как отмечает портал, «Комплексный глаз Китая» в Чунцине значительно отличается от китайского сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой FAST, также известного как «Небесный глаз Китая», расположенного в глубокой и округлой карстовой впадине провинции Гуйчжоу. FAST — это радиотелескоп, который собирает сигналы от звезд, но он не может обнаружить астероиды, поскольку эти небольшие небесные тела не излучают электромагнитных волн.

Установка в Чунцине отправляет в космос радиосигналы и регистрирует отражённые сигналы для наблюдения за малыми околоземными небесными телами и планетами земного типа.

«Мы словно светим лучом фонарика в темноте, освещая нашу цель и позволяя нам взглянуть на неё», — пояснил Сян Инь, научный сотрудник Чунцинского инновационного центра.

В апреле прошлого года заместитель директора Государственного космического управления КНР У Яньхуа сообщил китайским СМИ, что страна начнёт создавать земные и космические системы по защите планеты от угроз, исходящих от малых околоземных небесных тел.

Построенный в Чунцине объект необходим для системы планетарной обороны страны.

«Защита от астероидов — это раннее предупреждение и корректировка траектории малых небесных тел, представляющих потенциальную угрозу для Земли. Предположим, что космический аппарат столкнётся с астероидом и отклонится от своего курса — в таком случае мы должны иметь точные измерения параметров орбиты астероида, иметь возможность точно наблюдать за изменениями параметров орбиты астероида после удара и даже за тем, как распределяются обломки от удара», — заявил Сян Инь.

На третьем этапе проекта планируется сформировать научный комплекс, состоящий более чем из 100 радаров для наблюдения за астероидами в пределах 150 миллионов км от Земли, продолжил он.

Этот комплекс сможет наблюдать за траекторией астероида размером с футбольный мяч на расстоянии десятков миллионов километров, чтобы определить, может ли он представлять опасность для нашей планеты, добавил Сян Инь.