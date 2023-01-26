Байден объявил о поставке Украине 31 танка Abrams

Президент США Джо Байден объявил, что США предоставят Украине 31 танк Abrams вместе с материалами для его работы, а также обучат украинских военных работать с этой техникой. Причём решение это было принято после консультаций с союзниками, уточняет NBC News.



AP

Президент Джо Байден объявил, что США отправят на Украину 31 танк Abrams. Кроме того, они также предоставят необходимое обучение и материалы для эксплуатации этих танков, пишет на своём сайте NBC News.

Отправка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей», потому что это «самые боеспособные танки в мире», — заявил Байден. Но при этом он уточнил, что они не представляют для РФ наступательной угрозы.

Байден подчеркнул, что 31 танк M1 Abrams — это эквивалент одного украинского танкового батальона. США также предоставят программу обучения обслуживанию и эксплуатации танков, а также восемь ремонтно-эвакуационных машин М88. Всё это нужно, чтобы удостовериться, что украинцы справятся с работой на этих танках. Обучение не будет проходить на Украине, добавил высокопоставленный чиновник администрации США. При этом Байден отметил, что поставка танков займёт некоторое время, за которое США смогут убедиться, что украинцы готовы интегрировать новые вооружения в свою систему.

Президент США сказал, что это объявление было согласовано с союзниками, и он похвалил канцлера Германии за решение предоставить Украине немецкие танки Leopard 2. Байден также поблагодарил Великобританию, Францию, Польшу, Италию, Канаду, Словакию, Данию, Швецию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию за предоставление «критически важных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасного неба на Украине и спасения жизней невинных мирных жителей».

«Эти танки являются еще одним свидетельством нашей непоколебимой и неослабевающей приверженности Украине и нашей уверенности в навыках украинских сил», — приводит издание слова американского президента.

Источник издания сказал, что решение об отправке танков было принято после дипломатических переговоров, которые проходили у Байдена в течение последних нескольких недель с европейскими союзниками и партнёрами, включая Германию. Заявление президента было сделано после того, как он провел телефонный разговор с канцлером Германии, президентом Франции и премьер-министром Великобритании.

Британский премьер-министр Риши Сунак приветствовал решение союзников поставлять Украине танки. Он также призвал союзников усилить свою поддержку в ближайшие недели и месяцы, пишет NBC News.