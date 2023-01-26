 

“Стоит он значительно дороже” – беглянка Собчак высказалась о продаже своего роскошного особняка

26.01.2023, 7:35, Разное
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Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вновь угодила в скандал. На этот раз он связан с роскошным особняком звезды телепроекта “Дом-2”, который блогерша уже разрекламировала на всю страну. Депутат Роман Худяков рассказал в социальных сетях о продаже дома.

Парламентарий со ссылкой на некие источники из окружении журналистки подчеркнул, что в скором времени она может покинуть страну. Он также напомнил, что Ксения Собчак ранее сбегала из России в Латвию по израильскому паспорту. Кроме того, депутат поделился мнением элитного риелтора, имя которого осталось неизвестным.

По мнению эксперта по недвижимости, Ксения Собчак провела грамотную презентацию своего особняка, выпустив несколько роликов и подробно показав интерьеры дома. Напомним, блогерша, действительно, провела видео экскурсию по новому гнездышку, попутно напихав в выпуск кучу рекламы. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.

Парламентарий даже озвучил стоимость особняка, обратив внимание, что цена выше рыночной. По его версии, дом звезды стоит шесть миллионов долларов. “Стоит он значительно дороже”, – возмутилась оценке сама Ксения Собчак.

Ей пришлось лично высказаться о продаже дома и опровергнуть заявление Романа Худякова. По словам журналистки, она не собирается продавать особняк. Ксения Собчак также отметила, что не обращалась за помощью к риелторам.


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