 

Как вывести моль из квартиры: советы экспертов

26.01.2023, 7:34, Разное
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Нашествие моли – серьезнейшая проблема, с которой приходилось сталкиваться многим хозяйкам. Серьезную опасность для одежда, занавесок, мебельной обивки и мягких игрушек представляет даже одна маленькая серая бабочка.

Дело в том, что насекомое может отложить достаточно большое количество яиц. Вылупившиеся личинки способны сожрать не только натуральную ткань – они представляют угрозу и для синтетических изделий.

Избавиться от моли бывает весьма трудно, ведь насекомое захватывает новые территории довольно быстро, а личинки можно попросту не заметить из-за размера. Если же в квартире останутся яйца, то вредители расплодятся вновь. Поэтому очень важно соблюдать ряд правил.

Простые лайфхаки помогут домохозяйкам спасти жилище от насекомых. Итак, для начала нужно понимать, что моль будет реже интересоваться постиранной и высушенной одеждой, даже если она висит в шкафу.

К слову, насекомое портит в доме не только ткани. Оно может отволожить яйца и в пакете с крупой. Запомните важное правило: даже если личинки сожрут мало, выбрасывать придется все.

Аналогично и с вещами. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, испорченную серой бабочкой одежду лучше сразу выбросить. А для защиты ее необходимо прокипятить несколько при максимально допустимой температуре.

Следующий совет касается уборки квартиры. При обнаружении в доме моли эксперты рекомендуют провести генеральную уборку, в частности, пропылесосить и сразу же выбросить пылесборник. Поверхности и мебель придется обработать дезинфицирующим средством.


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