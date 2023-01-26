 

Опубликовано видео боевой работы самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» в зоне СВО

26.01.2023, 7:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Расчеты комплексов осуществляют прикрытие для обеспечения продвижения российских войск и борьбы с танками и бронетранспортерами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны в Telegram.

Командир противотанковой батареи с позывным «Енисей» рассказал, что сперва осуществляется рекогносцировка местности и доразведка. После этого расчет занимает позицию и наносит удар по целям: ДОТам, ДЗОТам, танкам, БМП и другой бронетехнике.

Напомним, к настоящему моменту танки украинским войскам готовы предоставить более десяти стран НАТО, включая Германию и США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.21 / Photoshop открывает возможность в 4 раза улучшить качество фотографий

21.07.22 / В Донбассе открылась первая школа самбо

05.04.21 / Климатолог рассказал, как изменения климата отразятся на Юге России

02.12.22 / Президенты США и Франции Байден и Макрон пообещали помогать Украине столько, сколько потребуется

23.01.22 / Добровинский сказал, как удалось вычислить грабителей вдовы Градского

27.01.22 / Сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. Синоптик рассказала о погоде в Украине

08.06.21 / Девушка на электросамокате сбила ребенка в Петербурге

06.11.20 / Шустер: Я хотел бы быть гражданином Украины

02.04.21 / TVP Info – в попытках переписывания истории Берлин стремится догнать Москву

15.10.21 / В Саратове изобрели новую ветровую электростанцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика