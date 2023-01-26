Опубликовано видео боевой работы самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Расчеты комплексов осуществляют прикрытие для обеспечения продвижения российских войск и борьбы с танками и бронетранспортерами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны в Telegram.

Командир противотанковой батареи с позывным «Енисей» рассказал, что сперва осуществляется рекогносцировка местности и доразведка. После этого расчет занимает позицию и наносит удар по целям: ДОТам, ДЗОТам, танкам, БМП и другой бронетехнике.

Напомним, к настоящему моменту танки украинским войскам готовы предоставить более десяти стран НАТО, включая Германию и США.

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