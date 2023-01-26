Курс рубля на открытии торгов Московской биржи снизился на 1 копейку по отношению к доллару

В начале торгов четверга рубль слабо изменился по отношению к курсу доллара и юаня, но подешевел к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курсы доллара и юаня расчетами «завтра» выросли на 1 копейку – до 69,31 рубля и 10,23 рубля соответственно. В свою очередь, курс евро повысился до 75,64 рубля (плюс 22 копейки), передает РИА «Новости».

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