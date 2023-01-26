На фоне спецоперации России в Украине иностранные государства выслали почти 600 российских дипломатов

С начала специальной военной операции РФ в Украине иностранные государства объявили персонами нон грата 574 российских дипломата, сообщают информационные агентства.

Эта высылка стала самой массовой – так, в 2018 году на фоне «дела Скрипалей» персонами нон грата объявили 123 российских дипломата. Рекорд по единовременной высылке установила Болгария – в июле 2022 года она объявила персонами нон грата сразу 70 человек. Также Болгария оказалась лидером по общему число высланных российских дипломатов – 83 человека. У Польши этот показатель составил 45 человек, у Германии – 40, Словакия и Франция выслали по 35 человек, Словения – 33, Италия – 30, США – 28.

С посла до посланника уровень дипломатического представительства понизили страны Прибалтики. В Болгарии, Латвии, Литве и Эстонии закрыли российские консульства, передает ТАСС.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией 24 февраля 2022 года.

В январе Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией – в Москве и Таллине не будет послов двух государств, будут лишь временные поверенные. После этого Латвия также решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией из солидарности с Эстонией.

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