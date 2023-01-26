Алтарь сатанистов с овечьими сердцами обнаружен в Великобритании

Предполагаемый алтарь сатанинского жертвоприношения обнаружен на холме Стагбери у деревни Нью-Форест, что на юге Великобритании в графстве Хэмпшир. На каменном прямоугольном столбе были выложены свежие овечьи сердца, а сам столб находился в круге из белых свечей.

СМИ пишут, что это место находится неподалеку от церкви Брэмшоу, возле которой в прошлом месяце прихожане обнаружили убитую кошку, повешенную на флагштоке. А чуть позже на порог церкви кто-то подкинул труп лисы. Эти инциденты были названа викарием “возможными актами колдовства”.

Алтарь с овечьими сердцами был случайно обнаружен неназванным представителем общественности и он тут же известил об этом полицию. Позже представители полиции заявили, что они осматривают территорию в этом парке.

В 2019 году в районе того же Нью-Фореста у Брэмшоу находили жестоко убитых овец, тела которых были разрисованы пентаграммами. А местную старинную церковь расписали цифрами 666. Это стало причиной слухов о том, что в Хэмпшире действует секта сатанистов.

“Кошку нашла группа дам в понедельник. Они пришли, чтобы убраться в церкви к Рождеству, но нашли ее на флагштоке. Этот инцидент очень огорчил их. Время от времени у нас происходят подобные вещи. Это заставляет всех чувствовать себя очень неуютно.

Я не могу сказать определенно, связано ли это с убийствами овец несколько лет назад. Мы понятия не имеем, что послужило причиной этого. Они просто злятся на жизнь в целом или на церковь, или это связано с колдовством? Я не могу сказать”, – говорит викарий.

“Но убийства овец были гораздо более изощренными. Мертвая лиса казалась менее организованным актом. Это действительно тревожно и зловеще для всех. Мы не уверены, что произойдет дальше, если вообще что-нибудь произойдет.

Я понятия не имею, почему это происходит в нашем районе. Если это связано с колдовством, то Нью-Форест был связан с колдовством на протяжении сотен лет. Но это могут быть просто случайные акты гадости. Все это довольно ужасно для тех, кто находит мертвых животных”.

Представитель полиции Хэмпшира прокомментировал случай с овечьими сердцами:

“Мы получили сообщение о кусках мяса, найденных на вершине холма Стагбери, со свечами, расставленными по кругу вокруг них. Это было замечено представителями общественности около 7.45 утра 13 января. Предметы были утилизированы до того, как был составлен отчет. Мы провели расследование и продолжим патрулировать этот район”.

СМИ сообщают, что в Великобритании число последователей альтернативных религий, включая сатанизм, язычество и шаманизм, резко возросло в период между переписями 2011 и 2021 годов.

Миллионы людей отказались от христианства – в основном из–за атеизма, – но число сатанистов в Англии и Уэльсе выросло более чем вдвое с 1893 по 2011 год и увеличилось с 3161 человек до 5054 человек в 2021 году.

Согласно последней британской переписи, наибольшее число сатанистов проживает на юго-востоке, увеличившись на 165% до 795 человек в 2021 году. Энди Диаболус, глава британского отделения “Всемирного ордена Сатаны”, говорил, что он “гордится” ростом числа последователей сатанистов.