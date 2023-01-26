 

Франция подтвердила, что выведет войска из Буркина-Фасо

26.01.2023, 6:20, Разное
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Министерство иностранных дел Франции подтвердило, что получило официальное уведомление о денонсации договора об обороне с Буркина-Фасо. И теперь Париж должен в течение месяца вывести своих военных с территории этой страны.


AP

Франция получила от правительства Буркина-Фасо официальное уведомление о денонсации договора об обороне, который действовал между ними с 2018 года, пишет Le Monde. Париж выведет своих солдат из страны в течение одного месяца, подтвердили в министерстве иностранных дел Франции.

По этому соглашению в Буркина-Фасо находились около 400 бойцов французского спецназа. При этом мандата на вмешательство против джихадистских группировок в этой стране у них не было. Такое же решение о выводе французских войск было принято ранее в соседнем Мали, напоминает автор статьи.

«Мы официально получили сообщение о денонсации правительством Буркина-Фасо соглашения 2018 года, касающегося статуса французских сил, присутствующих в этой стране, — заявили в министерстве иностранных дел Франции. — В соответствии с условиями соглашения, денонсация вступает в силу через месяц после получения письменного уведомления. Мы выполним условия настоящего соглашения, исполнив этот запрос».

Одним из вариантов развития событий эксперты называют переброску в Нигер дислоцированных в Буркина-Фасо французских солдат, пишет Le Monde.


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