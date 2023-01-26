“Сильно сдал иммунитет”: шокированная новостями Медведева рассказала о состоянии больного Костомарова

45-летний

фигурист и Олимпийский чемпион Роман Костомаров был экстренно госпитализирован

с пневмонией. Похожее состояние было и у певицы Максим прошлым летом. Сейчас, после

ряда процедур, ЭКМО и ИВЛ, фигурист постепенно востанавливается. Коллега фигуристка

спортсменка Евгения Медведева рассказала о состоянии больного.

По словам

участницы “Ледникового периода”, она старалась не сильно отвлекать

супругу фигуриста Оксану Домнину. Информацию о Романе Костомарова она собирала

по крупицам — через СМИ, знакомых и друзей. Шокированная новостями о таком

тяжелом протекании болезни, Евгения Медведева сама просит поклонников был очень

осторожными.

“У меня ко

всем, кто нас сейчас читает, большая просьба: друзья, следите, пожалуйста, за

своим здоровьем!” — обратилась к читателям спортсменка.

К сожалению, Чемпионка

России сама не понаслышке знает, что такое кататься в мороз. В 2022 году она

выходила на лед даже при плохом самочувствии. По словам Евгении Медведевой,

ответственность перед зрителями гораздо важнее, особенно, когда у тебя главная

роль.

“В прошлом

году, когда катала тройники, у меня сильно сдал иммунитет, порой температура

поднималась до 39”, — поделилась фигуристка.