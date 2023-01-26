“Куда же девать энергию”: оказавшаяся на грани увольнения Гузеева закрылась на кухне

Актриса и

телеведущая Лариса Гузеева показала поклонникам свое новое увлечение. Вместе с подругой

звезда “Давай поженимся” на Первом канале организовала домашний цех

по лепке пельменей. В своем микроблоге Гузеева уже показала первую партию и

необычную рекламную компанию, снятую прямо в снежном сугробе.

Поклонники

всерьез перепугались — зачем известная и востребованная актриса закрылась на

кухне? Некоторые нашли ответ в заявлении коллеги Ларисы Гузеевой Розы Сябитовой.

Соведущая заявила, что “Давай поженимся” нужна новая молодая ведущая.

Якобы оказавшаяся на грани увольнения Лариса Гузеева решила сразу найти себе

новый источник заработка.

Однако,

звездная брюнетка поспешила успокоить своих неравнодушных подписчиков. Лариса

Гузеева уверяет, что пельмени — это ее хобби и отдушина, никак не связанная с

возможной потерей работы.

“Мне нравится заниматься еще чем-то, куда же

девать энергию”, — поделилась звезда.

И, конечно, Лариса Гузеева в свойственной себе

манере заявила, что работа у нее есть. По ее словам, работу она не теряла, а

предложения в кино и на телевидении продолжают приходить. Звезда просит поклонников

не переживать за нее.