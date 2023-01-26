Meta приняла решение разблокировать аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

В ближайшие недели прекратится блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram, сообщила Meta.

В компании заявили, что «повторению нарушений» должны препятствовать новые правила. Также в сообщении говорится, что люди для совершения «осознанного выбора» должны «иметь возможность слышать» заявления политиков. Аккаунт Трампа в Instagram уже открыт, видны его публикации и возможна подписка на новые, передает РИА «Новости».

Трамп после заявления Meta поблагодарил собственную соцсеть Truth Social за «невероятную работу». «Твой рост огромен, твое будущее не ограничено», – говорится в сообщении Трампа. По его мнению, блокировка действующего главы государства была недопустима, а Facebook «потеряла миллиарды в стоимости после удаления… любимого президента». Он не сообщил, намерен ли возвращаться в Facebook* и Instagram*.

Напомним, осенью новый владелец компании Twitter Илон Маск объявил о решении разблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети.

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