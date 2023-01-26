 

Ripost сообщила о запрете закарпатским венграм в Украине рассказывать о гибели родственников в составе ВСУ

26.01.2023, 5:55, Новости дня
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СБУ запрещает семьям закарпатских венгров, погибших в рядах вооруженных сил Украины, рассказывать об их гибели, пишут венгерские СМИ.

Житель Закарпатья рассказал, что СБУ связалась с родителями и вдовами «недавно погибших венгерских солдат». Семьям погибших запретили «делать какие-либо заявления» в СМИ или «выражать свои мысли» в соцсетях, сказал он.

По словам местного жителя, у солдат не отбирают телефоны, поэтому они могут поддерживать связь с близкими. Одна из женщин не получала никаких известий о сыне на протяжении нескольких недель, поэтому спросила в соцсетях, нет ли у кого информации о нем. После этого «военные в штатском» заставили ее удалить сообщение в соцсетях. Женщине сказали, что «если будет что сообщить, военные уведомят», передает ТАСС со ссылкой на Ripost.

Сам местный житель, который рассказал это, имеет отсрочку от армии. Он сообщил, что его «несколько раз останавливали на улице солдаты и полиция». По мнению мужчины, не будь у него при себе необходимых документов, вероятно, его бы забрали в войска. «Несколько человек так и ушли: офицеры в форме задержали их в автобусе и заставили немедленно ехать с ними», – сказал он, сообщив, что пока не планирует перебираться в Венгрию.

Напонмим, СМИ сообщали, что на границе Украины и Венгрии в охраняемой украинскими солдатами части ж/д узла обнаружен вагон с сотнями тел украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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