 

Мнение: Добрались до митьков

26.01.2023, 5:30, Разное
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Я думал, что шутка – но ни хрена, БЫЛЬ. Маразм в Эрефии дошел уже до такой степени, что они натурально взялись бороться со знаменитым лозунгом “митьков”:

МИТЬКИ НИКОГО НЕ ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ!

“Закрашивание лозунга «Митьки никого не хотят победить!» творческой группы «Митьки» на баннере во Всероссийском музее декоративного искусства является примером вандализма и коммунистического ужаса”.

Но это не коммунистический ужас – это русский национальный ужас. Проступает Тень, Изнанка нашего народного самосознания – глубинное, звериное стремление “Тащить и не пущать” и “Как бы чего не вышло”. Мерзость, другого слова не подберешь. Это ж только представить – на добродушнейших митьков уже набросились! И за что?? За то, что они МИРНЫЕ.

“Надо быть скотом” изо всех щелей.

Источник: Размышления вольного социолога


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