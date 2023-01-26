 

“Умолял”: Висевший на волоске от смерти Михалков озвучил два желания перед неизбежным уходом

26.01.2023, 4:49, Разное
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С начала года вся Россия переживала за состояние прославленного режиссера. 77-летний мэтр угодил в больницу с двусторонней пневмонией и, можно сказать, висел на волоске от смерти. СМИ писали, что у лежавшего в реанимации Никиты Михалкова увеличилась площадь поражения легких, а также обострились хронические проблемы с сердцем.

Звезду отечественного кинематографа мог поразить инфаркт, благо врачи своевременно оказали ему помощь и уберегли от этой участи. Состояние режиссера, по данным различных источников, только ухудшалось, но он продолжал бороться. И не зря: его наконец-то выписали из больницы. Об этом, к слову, продюсер сообщил поклонникам сам.

Родственники Никиты Михалкова пока отказываются комментировать его прибытие домой, а вот друг Александр Адабашьян прервал молчание. По его словам, режиссер, лежа в медучреждении, догадывался, что скоро эти муки закончатся, ведь он искренне хотел домой.

“Я еще не встречал человека, который бы умолял, чтобы его оставили (в больнице – Прим. Ред.)”, – с иронией отметил актер.

Как оказалось, в разговоре с ним по телефону режиссер озвучил два желания перед неизбежным уходом из больницы. И в этом, признался Александр Адабашьян, нет никакой сенсации. Никита Михалков очень хотел выпить рюмку водки или лечь на белоснежные простыни.


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