Талантливые школьники из Москвы получат путевки во всероссийские детские центры

Имена участников программы определят в результате конкурсного отбора, организованного Мосгортуром. В путевку входит проживание, питание и участие в подготовленных мероприятиях.

Поездка в детский центр мотивирует школьников хорошо учиться, участвовать в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, отметила генеральный директор Мосгортура Инна Голубева. По ее словам, программы этого года подойдут для ребят с самыми разными увлечениями: от журналистики до космоса.

Первые заезды начнутся в конце февраля в детский центр “Смена”. Программа будет посвящена профессиональной ориентации, развитию творческих способностей и волонтерству.

Подать заявку в “Смену” можно до 31 января включительно. С 28 марта по 17 апреля принимаются заявки на программу “Гагаринский старт” в детский центр “Орленок”.

Принять участие в отборе могут дети от 11 до 17 лет. Для оформления заявки нужна характеристика из образовательного учреждения, грамоты и дипломы, подтверждающие успехи ребенка по тематике смены. Чем выше уровень награды, тем больше баллов получит школьник.

С условиями участия можно ознакомиться на сайте Мосгортура. Там же опубликуют списки победителей конкурса, сообщается на портале mos.ru.

Мосгортур организует отдых школьников по льготным программам правительства Москвы. Ежегодно учреждение направляет в детские центры десятки тысяч ребят.