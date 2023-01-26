 

Взвывший от болезни Збруев отказался от помощи: Нахожусь дома

26.01.2023, 4:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

84-летний актер
Ленкома Александр Збруев недавно оказался в руках врачей. Почувствовав скачок
давления, взвывший от болезни мужчина решил обратиться в скорую помощь.
Прибывшие на место врачи сделали все возможное, чтобы помочь артисту. От дальнейшей
госпитализации Збруев отказался. Об этом сообщает Пятый канал.

Известно, что
помимо повышенного давления звезда “Большой перемены” мучился от
болей в груди и общего недомогания. Супруга артиста Людмила Савельева всерьез
забеспокоилась за здоровье мужа. Поклонники гадают, почему же актер отказался
от помощи своему здоровья в стенах больнице. Многие уверены, что возраст
Александра Збруева берет свое, и отказываться от поездок с врачами не стоит. Но
у актера свое мнение.

“Чувствую
себя нормально, нахожусь дома”, — поделился актер с журналистами.

Кроме этого, в
театре Ленком решили не корректировать расписание. Согласно планам, Александр
Збруев появится на сцене уже 15 февраля. В этом году актер отмечает 33 года со
дня принятия в труппу театра. За годы службы Збруев успел засветиться во
множестве постановок, в том числе легендарные “Двадцать лет спустя”, “До
свидания, мальчики”, “104 страницы про любовь”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09.20 / Загадочные подводные цивилизации

07.06.22 / Мнение: Писатель из Атлантиды

07.06.21 / Зеленский пригрозил ввести санкции против семьи Байдена, если Украину не примут в НАТО до конца года

03.02.22 / Россияне назвали чехов самым плохим народом из проживающих в стране

01.08.22 / В Москве откроют памятники Галине Вишневской, Фиделю Кастро и Иосифу Кобзону

09.01.23 / “Решили похоронить в Париже”: Высоцкая склонилась над телом Кончаловского после новости об убийстве

13.07.22 / Из-за плохой погоды более 43 000 туристов застряли на острове Фукуок

19.04.22 / Грабившую пенсионеров воровку поймали в Екатеринбурге

29.05.22 / Мнение: Присосались к трубе, воруют бензин и переплачивают за газ

20.01.23 / Из-за военного конфликта в Украине США столкнулись с кризисом боеприпасов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика