 

Российские военные стали свидетелями подрыва БМП ВСУ на украинской мине

26.01.2023, 4:27, Новости дня
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Российский оператор беспилотника стал свидетелем того, как украинская БМП подорвалась на украинской же мине, сообщают информационные агентства.

Беспилотник следил за украинскими позициями и зафиксировал, как БМП подорвалась на дороге, по которой обычно и ездит украинская техника. Водитель выжил, но даже не попытался помочь бойцам в БМП, а сразу бросился бежать с места подрыва, передает РИА «Новости».

Как пояснили разведчики первой Славянской бригады, мобилизованные территориальной обороны Украины плохо подготовлены и, страшась российского наступления, устанавливают мины беспорядочно, не делают карточки минирования, которые сохранили бы картину опасных участков.

Напомним, командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказывал, что украинские «бойцы, которых набрали по мобилизации», «ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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