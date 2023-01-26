 

Минэкономразвития выступило против идеи показывать иностранные фильмы в России без согласия правообладателей

26.01.2023, 4:27, Новости дня
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Минэкономразвития выступило против предложения показывать в российских кинотеатрах иностранные фильмы без согласия правообладателей, хоть и с выплатой им вознаграждения.

Соответствующую идею выдвинули российские сенаторы. Отказ ряда зарубежных компаний лицензировать фильмы для российских пользователей глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов назвал «злоупотреблением правами правообладателей», передает ТАСС.

В официальном ответе на запрос комитета МЭР заявило, что не поддерживает предложение, так как оно может привести к нарушению международных соглашений России, а также вызвать «негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики».

Подчеркивается, что «отсутствие запрета не считается разрешением» и без согласия правообладателя нельзя «использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности».

В официальном ответе Минкультуры говорится, что российское гражданское законодательство охраняет права на результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность. Предложение сенаторов, как заявили в ведомстве, нуждается в серьезной доработке, поскольку «создает правовую неопределенность».

Напомним, в ноябре сообщалось, что Министерство промышленности и торговли включило в перечень товаров, которые попадут в страну благодаря параллельному импорту, продукцию брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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