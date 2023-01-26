Мнение: Письмо: “Рядом ангел”

Все-таки концентрация мужчин-нерыб в Украине, судя по письмам в рубрике, высокая, наверное вы и сами заметили.

И так обидно то, что происходит сейчас.

В этом письме разбирать особенно нечего, но это один из любимых серийных авторов, за его историей многие давно следят, поэтому публикую.

konan1975

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо большое за разбор моих предыдущих писем

https://evo-lutio.livejournal.com/1173857.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1179763.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1242553.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1310022.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1456377.html

Пишу с огромной благодарностью за все, что Вы для меня сделали!

Также хочу сказать от всего сердца спасибо большому количеству людей, написавшим мне после последнего письма в личные сообщения с поддержкой, переживаниями и искренней заботой о моем состоянии! Каждое слово, начиная от «все будет хорошо» и, заканчивая, «чувак, беги, пока не поздно» помогло мне восстановиться. Спасибо вам всем!

Разбор моего последнего письма и вслед за ним Ваша статья “Выход из ямы” стали для меня отправной точкой, с помощью которых мне удалось изменить мою ситуацию и жизнь в целом.

Я понимал, что нахожусь в очень плохом состоянии, но принял четкое решение, что выберусь. Больше всего меня угнетало то, каким я останусь в ее памяти. Слабым, назойливым, неадекватным. Больным, по сути. В общем, не тем, кем я был когда-то. Не тем, кто я есть на самом деле.

В конце августа 2021 года мы встретились. Я сказал, что мое отношение к ней стало нездоровым. Извинился за неадекватность своего поведения в последнее время. Что-то про то, что меня стало два. Второй – наркоман. И любовь моя тоже наркомания. Еле выдавил, что нам нужно расстаться. В ее глазах промелькнуло легкой тенью облегчение.

Подумал: «Ну вот… Той, которая, как ты считаешь, любила тебя безумно, стало легче при слове о расставании».

Сказал, что не хочу вот так расставаться.

– Давай в Одессу на 3 дня. Просто чтоб в памяти осталась ты и море.

– Давай!

Говорила радостно. Но я понимал, что она просто очень хочет расстаться нормально, не более того.

Три дня отдыха пролетели, как секунда. Море, солнце, мы вроде бы такие, как раньше. Вернулись в Киев.

Обнимает меня и говорит:

– Прошу тебя, пусть сегодня не последний день, пожалуйста?

– А какой последний?

– Мои уехали к родителям. Через неделю поеду за ними.

Наркоман растягивал последнюю дозу как мог. Я сразу согласился.

Неделю прожили душа в душу, если не считать того, что по поводу такого срока фраза «душа в душу» – бессмысленна. Я уже ни о чем старался не думать. Днем работал, вечером просто жили как муж и жена. Любили друг друга, читали друг другу, смотрели фильмы, говорили и засыпали обнявшись. Просто иногда, как молитву, повторял про себя: «Пусть именно это останется в ее памяти, а не идиот, который звонит ей постоянно и шлет тупые смс»

При расставании обнялись в машине.

С – До встречи?

Подумал про себя: «Ну вот, тебе ни на секунду не поверили»

Я – Прощай.

Вышел из машины, успев заметить, что она заплакала, разворачиваясь, чтоб я не заметил. Она уехала.

И начался мой персональный ад. Единственный плюс – я был к нему относительно готов. Насколько это возможно. Каждый день начинался с того, что меня выворачивало на кровати от неимоверного желания набрать ее номер. Трясло по минут 20. Я в ужасе выбегал из квартиры, бежал несколько км. Больная нога не позволяла больше. Возвращался домой, стоял под ледяным душем и потом уходил из дому куда-угодно. Мне бы только день простоять… Так вечно не будет.

Я проводил мероприятия и несколько раз выкладывал с них фото в Фейсбуке. Нельзя было не заметить (особенно тому человеку, который что-то хочет заметить), что ее лайк появлялся постоянно первым-вторым на любом фото. Потом увидел ее фото с мужем и дочерью, весело гуляющие по городу. Пропало напрочь смотреть что-либо.

Она перезвонила через две недели. Не звонить я научился, но не взять трубку не смог. Сказала, что уже в Киеве и очень хочется увидеться.

Встреча была тяжелой и странной.

– Лева, я так жить не могу. Я хожу две недели, приклеенная к телефону. Жду хоть чего-то от тебя. Звонка, смс, лайка…

– Я тоже соскучился.

– Поехали к тебе?

– Нет, не поеду.

Потом плакала в машине.

– Господи, ты мне столько всего подарил… Ты мне вот это кольцо дарил, и вот эти сережки… И вот это… Я люблю тебя!

– Погоди две минуты.

Я выскочил из машины. Быстро купил огромный букет ее любимых ромашек, который еле впихнул в машину.

Я – Это тебе. И еще хотел сказать… (и вывалил с неожиданной для себя обидой и злостью) – Тебя никто никогда не будет любить так, как я тебя любил!

С – Я знаю!

Выскочил из машины, пряча слезы, а она рванула по трассе.

Потом мы не виделись три недели. Она снова набрала с предложением отметить ее день рождения.

Я – Ок, полетели в Египет.

С – Полетели!

Я безумно за ней соскучился. Не знал, зачем предложил, но не поехать не мог – все равно как руку себе отрезать. Но внутри чувствовал, что что-то поменялось. Если отдых год назад был волшебным, то к этому тяжело было придумать подходящее прилагательное. Мы были единое целое. Нежность, ласка, любовь, страсть. Для меня была только одна проблема. Она на ночь читала мне. Глаза хотели смотреть, а мозг под ее мурлыкающий голос сразу отключался. А я хотел и слушать и спать.

Мы прилетели в Киев ровно в ее день рождения.

Я – Поздравляю тебя, люблю тебя, от всего сердца желаю жить честно. И чтоб я был последней ложью в твоей жизни.

С – Спасибо! Я поняла, что хочу быть с тобой. Прошу, пожалуйста, дай мне немного времени, чтоб уйти из семьи.

Если честно, я сначала не поверил. Потом поверил. И пожалел, что поверил. Но полгода назад мне говорили, что никогда не уйдут из семьи. А сейчас такое.

И еще полтора месяца это продолжалось без всякого решения под мои тихие про себя проклятия. А потом началась война. Киев бомбили. Она сидела с мужем и дочерью в бомбоубежище. Я занимался эвакуацией жителей и едой для военных. Мы общались почти ежедневно.

Через неделю в начале марта, понимая, что будет полный пиздец, я позвонил.

Я – С, нужно выезжать из города, это конец.

С – Что нам делать?

Я – Я вас вывезу завтра. Пришлю машину. Она привезет на вокзал. А там я что-то придумаю.

С – Я не хочу уезжать

Я – Бери мужа с дочерью, брата с женой и едьте. Я вывезу вас всех и посажу на поезд (хотя я абсолютно был не уверен, что у меня получится)

С (рыдает) – Лева, люблю тебя!!! Нам правда надо ехать?

Я – Обязательно!

На вокзале был настоящий ужас. Как в «Титанике». Волны людей, кричащие дети под вагонами… Мне повезло в том, что пару дней назад я разгружал вагоны с помощью, и у меня остался телефон замначальника вокзала. Так мы попали в число «блатных», которые знали, с какого пути будут уходить две электрички на Львов. И я всю семью туда посадил. В прямом смысле. Потому как через 15 минут после начала посадки, люди уже только стояли, набившись в тамбурах.

Перед отправлением я заскочил в поезд, она пролезла ко мне, поцеловала и успела сказать:

– Выживи, умоляю. Клянусь, что твоя и буду с тобой.

Потом было долгих три месяца, когда я был в обороне города и созвонов, когда получится. А в конце мая она приехала ко мне и мы стали жить вместе.

Сейчас могу сказать, что мы идеальная счастливая семья, которая снилась мне долгими дурацкими ночами несколько лет подряд. Семья, в которой муж с женой говорят друг с другом постоянно только ласковым полушепотом. Спустя три месяца она забеременела, сейчас пятый месяц. Мне 47, ей 39 – это как вторая жизнь, хотя ребенок – дело случая. Или судьбы. И ощущение того, что так было всегда.

А я понял, мне кажется, что такое, жить с нерыбой. Нет ссор, нет воспоминаний, нет предположений, нет упреков, нет обвинений скрытых или явных. Есть только ласка, нежность, поддержка во всем и что-то такое в глазах, за что ты готов убить. За этот взгляд, которым тебя встречают каждый вечер. С моей стороны – есть только обалдевшее, все растущее (разве это еще возможно?) чувство любви к женщине, с которой невозможно поссориться. А если она и делает это, то видимо я об этом не знаю. Рядом со мной ангел. Если есть жизнь в раю – то это с ней. Жизнь с женщиной, которая для тебя все.

(Автор хороший и история очень хорошая, но я должна сказать о его слабом месте. Есть у него пережиток Выскочки, он как бы смотрит на себя со стороны и без ума от себя как в театре. Это такая своеобразная подсвеченная новогодней гирляндой саморефлексия, которая мешает видеть реальность простой и суровой. А реальность, в основном, проста и сурова. Автор симпатичный, эмоциональной и фееричный, но очень важно любить женщину не за то, что она ангел и идеальна, а за то, что она – это она. И себя надо уважать не за красивые поступки, а просто так, потому что ты есть ты и ты у себя один. И жизнь хороша не тем, что в ней сбываются мечты, а просто хороша, тем, что она жизнь, а не смерть. Вот такой простоты часто не хватает рыбам-нерыбам, а когда им удается полюбить сермяжную правду, они становятся сильными, более защищенными и как рыбы больше себя уже никогда не ведут. Друзья, разбирайте письмо автора и расскажите, как вы понимаете, почему скромность дает силу? А почему скромность улучшает интуицию, понимаете?)

Спасибо, еще раз, Эволюция! Без Вас я бы точно не выбрался, и этого бы не было!