 

Мнение: О запасных аэродромах Кремля… Они там уже совсем полетели?

26.01.2023, 4:09, Разное
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Очень интересно наблюдать, как стремительно трансформируются нарративы Кремля по мере того, как натовские поставки танков для Украины обретают всё более реальные очертания. А ведь не прошло и нескольких суток…

И уже происходит прямо-таки показательный показательный переход от стадии отрицания: мол, в НАТО ещё спорят, а «нервозность среди членов альянса повышается», через угрозы, гнев и торг: «эти танки сгорят так же, как и все остальные», и «всё это ляжет… на плечи европейских налогоплательщиков», к чему-то совсем новому.

Забористому.

Итак, 14 танков «Челенджер» поставит Британия ВСУ. И также 14 танков «Леопард» поставит Германия ВСУ. И это число выбрано неспроста.

Оказывается, «14 — это тайное фашистское число. Число слов в двух фашистских лозунгах из #США, которые создал Дэвид Лайн, известный фашист, практик и теоретик умерший в тюрьме. А созданная им искусственная языческая идеология на базе Вотанизма, была использована американскими военными политехнологами… Таким образом число танков “Челенджер” и “Леопард” — это тайное послание правительств Британии и Германии [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: “Зиг Хайль, молодой украинский фюрер!”».

Забористые вещества

Конспирология и нумерология? Несомненно. И новая попытка объяснить «глубинному народу» России, почему победы нет, как нет, а от него потребуются новые и новые жертвы. Теперь через понятную всем «теорию фашистского заговора». А затем дойдёт черёд и до масонов.

Прокатит? Нельзя исключить.

А поможет ли мобилизовать «глубинный народ» ещё раз? Сомнения имеются.

Ну и надо ли напоминать о том, кто «под занавес» искал ответов и спасения в нумерологии, символах, знаках?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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