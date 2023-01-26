Мнение: Песня про Родину-мать

А Слепаков-то какую песню сочинил! Он реально крут, и, видимо, ему надоело жаться и затыкать самому себе рот. Взял да написал – почти без обиняков. Сегодня какой-то депутат ГосДумы уже потребовал… лишить Слепакова гражданства РФ. За эту песню!

“Эффект Стрейзанд” в полный рост: понятно, что услышав про аж “лишение гражданства”, я сразу кинулся искать эту песню на Ютубе – ясно ведь, что вещь должна быть стоящая! Кретины из “партии власти” плохого не посоветуют, если, конечно, их слушать “с точностью до наоборот”.

И – что сказать? Я не разочаровался. Не зря они беснуются.