 

Мнение: Песня про Родину-мать

26.01.2023, 4:05, Разное
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А Слепаков-то какую песню сочинил! Он реально крут, и, видимо, ему надоело жаться и затыкать самому себе рот. Взял да написал – почти без обиняков. Сегодня какой-то депутат ГосДумы уже потребовал… лишить Слепакова гражданства РФ. За эту песню!

“Эффект Стрейзанд” в полный рост: понятно, что услышав про аж “лишение гражданства”, я сразу кинулся искать эту песню на Ютубе – ясно ведь, что вещь должна быть стоящая! Кретины из “партии власти” плохого не посоветуют, если, конечно, их слушать “с точностью до наоборот”.

И – что сказать? Я не разочаровался. Не зря они беснуются.

Источник: Размышления вольного социолога


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