 

Мнение: Танки

26.01.2023, 3:33, Разное
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Украинские ресурсы анонсируют выступление Байдена, в котором он может объявить о передаче Украине 30 танков «Абрамс».

Ситуация начинает сдвигаться. Поставка новых классов вооружений означает качественное изменение структуры конфликта.

Количество танков не должно вызывать скептическую улыбку: как правило, самое сложное – это начать. Потом всегда можно «добросить» любое необходимое количество. Примерно так же произошло и с системами HIMARS. ВРоде бы не большое количество, но оно смогло качественно изменить соотношений сил. А когда потребовалось – дополнительные поставки усилили необходимый эффект. Российское командование, безусловно, отчиталось о многократном уничтожении этих систем, но в конце концов, должно же оно отчитываться о чем-то.

В Кремле по поводу поставок танков могут снова завести унылую волынку про очередные «красные линии», но в целом это уже мало кого беспокоит, так как этих линий ранее было прочерчено так много, что уже непонятно, где их еще не было.

В реальности всё происходящее означает, что решение по ситуации принято и будет исполнятся в максимально возможном на данный момент варианте. Украина готовится к наступлению, группа «Рамштайн», преодолев не слишком значительные разногласия внутри себя, приняла решение идти по жесткому сценарию. В случае, если этот сценарий завершится не окончательным, а промежуточным результатом, последует новая итерация с подготовкой к поставкам новых классов вооружений – и так до тех пор, пока результат не будет достигнут.

ПС. США отправят Украине 31 танк «Абрамс», сообщил представитель Белого дома. Байден на встрече в Белом доме сообщил, что Украина готовится к контрнаступлению.

Происходящее называется однозначно: переход стратегической инициативы. Теперь не Кремль стращает своими действиями, а его ставят перед фактом, что «скоро, очень скоро»

Источник: Эль Мюрид


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