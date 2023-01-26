WSJ – Европа разобщена противоречиями — стоит ли возвращать российских спортсменов на Олимпийские игры

Прозвучавший в декабре из уст президента МОК Томаса Баха призыв допустить российских спортсменов к Олимпийским играм разделил страны Европы, передаёт The Wall Street Journal. Ряд стран, в том числе Черногория, Португалия, Сербия и Словакия, поддержали отмену запрета, другие — Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Норвегия и Швеция — выступили против, но наиболее влиятельные олимпийские комитеты пока воздерживаются от решения.



AP

Изменение позиции Международного олимпийского комитета относительно участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже разделило европейские страны, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, президент МОК Томас Бах начал открыто настаивать на восстановлении российских спортсменов в конце прошлого года, спустя десять месяцев после того, как комитет рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях. Россию отстранили от международных соревнований из-за «допинговых нарушений» на Олимпиаде в Сочи, но российским спортсменам было разрешено участвовать в трёх последних Играх под названием «Олимпийский комитет России».

Бах заявил, что совет МОК пришёл к выводу, что необходимо смягчить действующий запрет на участие спортсменов, отметив, что пришло время «защитить международное спортивное движение от этой полнейшей политизации и разделения».

«Сегодня это РФ и Белоруссия, завтра следующая страна. Как мы всегда делали в отношении многих других конфликтов и войн в прошлом и настоящем, олимпийское движение должно быть объединяющей силой», — отметил глава Международного олимпийского комитета.

Призыв Баха допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 получил неожиданную поддержку со стороны Олимпийского и Паралимпийского комитета США. В декабре в интервью The Wall Street Journal глава комитета Сюзанна Лайонс заявила, что Соединённые Штаты считают «необходимым» для олимпийского движения допустить российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры, если они не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах.

Теперь вопрос в том, что скажут другие влиятельные представители олимпийского движения. Перспективы предложения Баха во многом зависят от реакции крупнейших, наиболее влиятельных олимпийских комитетов — прежде всего европейских стран, которые в настоящий момент спорят о том, стоит ли увеличивать военную помощь Украине. До сих пор они воздерживались от высказывания своего мнения.

Олимпийский комитет Франции, принимающей Олимпиаду 2024 года, отказался комментировать этот вопрос. В декабре Бах заявил, что, по его мнению, он заручился словом президента Эммануэля Макрона не препятствовать въезду российских спортсменов во Францию на Игры. Олимпийские комитеты Германии, Греции, Италии и Великобритании ещё не высказались, хотя в немецком комитете признали наличие «дилеммы», учитывая продолжающуюся спецоперацию на Украине.

Есть те, кто поддерживает видение Баха. Например, против политизации спорта выступили в олимпийских комитетах Черногории, Португалии, Сербии и Словакии.

«Мы как страна пережили крупную спортивную несправедливость, когда многие наши спортсмены не смогли принять участие в Олимпийских играх в Барселоне 1992 года по причинам, не имеющим никакого отношения к спорту. Мы чётко понимаем, что политические конфликты никогда не должны мешать спортсменам достигать своей мечты», — заявили в спортивной организации Сербии.

«Наша цель — принять участие в объединении мира, а не в его разделении», — отметили в Олимпийском комитете Черногории, добавив, что предпочитают сохранять нейтралитет.

Тем не менее есть и те, кто настаивает на сохранении запрета для российских спортсменов, в том числе олимпийские комитеты Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы, Норвегии и Швеции.

«Литва лучше других понимает, через что сейчас проходит Украина: не так давно мы освободились от оккупации. Наша историческая память жива, и поэтому мы полностью поддерживаем Украину, её народ, её спорт и её спортсменов», — заявили в Олимпийском комитете Литвы.

«Украинские спортсмены вынуждены защищать свои дома и семьи на фронте, они не могут тренироваться и соревноваться. В этой ситуации мы не можем говорить об основной ценности нашего движения, потому что спортсмены двух стран находятся в неравных условиях», — считает глава эстонского комитета Сиим Суклес.

Впрочем, как отмечает WSJ, неясно, как далеко готовы зайти страны, чтобы помешать возвращению российских спортсменов. Так, Чехия однозначно исключила возможность бойкота Игр, даже если в них будут участвовать россияне. «Одно можно сказать точно — чешский Олимпийский комитет отправит своих спортсменов на Олимпийские игры при любых обстоятельствах. У некоторых наших бывших спортсменов остались горькие воспоминания о бойкоте Игр 1984 года в Лос-Анджелесе», — отметили в Праге.