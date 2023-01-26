 

Хоценко объявил о решении создать молодежное правительство в ДНР

26.01.2023, 3:05, Новости дня
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Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в День студента (Татьянин день) принял участие в молодежной дискуссии и сообщил, что в республике создадут молодежное правительство.

Хоценко сообщил в Telegram, что «встретился с талантливой молодежью и Советом старшеклассников Республики, который действует при министерстве образования и науки ДНР». Он принял участие в дискуссии в формате «вопрос-ответ». Хоценко сообщил, что спрашивали «о спорте, молодежной политике, поддержке талантов, выборе профессии, патриотизме».

«Душевно поговорили», – сообщил он, добавив, что ДНР – «это территория возможностей, используя которые будут возрождать Донбасс». Принято решение создать молодежное правительство ДНР. «Будем встречаться регулярно, обмениваться мнениями, идеями и инициативами. Нам нужна активная молодежь!» – сообщил он.

В пресс-службе правительства ДНР сообщили, что в союз войдут активисты ДНР. Хоценко собирается раз в квартал проводить встречи с молодежным правительством, передает ТАСС.

Напомним, в День студента главы российских регионов провели встречи со студентами и преподавателями, ответили на вопросы учащихся и вручили награды лучшим студентам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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