Хоценко объявил о решении создать молодежное правительство в ДНР
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Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в День студента (Татьянин день) принял участие в молодежной дискуссии и сообщил, что в республике создадут молодежное правительство.
Хоценко сообщил в Telegram, что «встретился с талантливой молодежью и Советом старшеклассников Республики, который действует при министерстве образования и науки ДНР». Он принял участие в дискуссии в формате «вопрос-ответ». Хоценко сообщил, что спрашивали «о спорте, молодежной политике, поддержке талантов, выборе профессии, патриотизме».
«Душевно поговорили», – сообщил он, добавив, что ДНР – «это территория возможностей, используя которые будут возрождать Донбасс». Принято решение создать молодежное правительство ДНР. «Будем встречаться регулярно, обмениваться мнениями, идеями и инициативами. Нам нужна активная молодежь!» – сообщил он.
В пресс-службе правительства ДНР сообщили, что в союз войдут активисты ДНР. Хоценко собирается раз в квартал проводить встречи с молодежным правительством, передает ТАСС.
Напомним, в День студента главы российских регионов провели встречи со студентами и преподавателями, ответили на вопросы учащихся и вручили награды лучшим студентам.
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