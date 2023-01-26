Американский посол Трейси прибыла в Москву

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву, сообщило американское посольство.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Трейси уже работала в РФ – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве, передает РИА «Новости».

Напомним, помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.

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