Мнение: Эмпатия в Шоколаднице!



Дорога “Страна эмпатии” в Татьянин день!

Открываем сезон! 2023 год уже в разгаре – и я спешу провести, наконец, первую в этом году авторскую встречу в традиционном кафе Шоколадница на Китай-городе. Откроем Новый 2023 год со старой, но зверски актуальной книгой “Страна утраченной эмпатии”!

Словом – сегодня, в среду 25 января, в Татьянин день, я опять жду всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Буквально 50 м от выхода из м.Китай-город. Время – с 18 до примерно 20 ч. Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику. Если потеряетесь – звоните по телефону +7915-823-13-25.

Кто не сможет прийти – не беда: “Эмпатию” по-прежнему можно заказать по почте, написав мне на [email protected] или же в Вацап на вышеуказанный телефон. Книга на глазах становится раритетом! Велкам!