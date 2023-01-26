 

Мнение: Эмпатия в Шоколаднице!

26.01.2023, 2:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Дорога “Страна эмпатии” в Татьянин день!

Открываем сезон! 2023 год уже в разгаре – и я спешу провести, наконец, первую в этом году авторскую встречу в традиционном кафе Шоколадница на Китай-городе. Откроем Новый 2023 год со старой, но зверски актуальной книгой “Страна утраченной эмпатии”!

Словом – сегодня, в среду 25 января, в Татьянин день, я опять жду всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Буквально 50 м от выхода из м.Китай-город. Время – с 18 до примерно 20 ч. Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику. Если потеряетесь – звоните по телефону +7915-823-13-25.

Кто не сможет прийти – не беда: “Эмпатию” по-прежнему можно заказать по почте, написав мне на [email protected] или же в Вацап на вышеуказанный телефон. Книга на глазах становится раритетом! Велкам!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.21 / Чикагский Вестник №30. Планета необитаемых островов

18.10.22 / В чём красота-то? – Личное мнение

28.06.21 / Платье – это всегда женственно и элегантно: 10 стильных моделей, которые можно надеть в летнюю жару

06.10.22 / Затопили соседей: как эффективно решить проблему

12.09.22 / Мнение: ВСУ начали уничтожать энергосистему Украины

11.07.22 / В связи с эпидемией КОВИД-19 в Макао введен недельный режим изоляции

23.08.21 / Скандалы: «Не может припомнить», подписывал ли документы

21.10.20 / Меган Маркл и принц Гарри выступили на виртуальном саммите TIME100 Talks

24.08.22 / Как подобрать блузу под любимые джинсы или брюки: трендовые модели осени под любую фигуру

26.05.22 / Мнение: Неполноценная РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика