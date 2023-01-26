 

Про лень…

26.01.2023, 2:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутатам лень подавать декларации о доходах, поэтому с 1 марта они этого делать больше не будут.

С 1 марта 2023 года с российских парламентариев снимут обязанность публиковать свои декларации о доходах. Депутат Госдумы Павел Крашенинников в интервью «Комсомольской правде» объяснил, что из-за этой обязанности бизнесмены и общественники отказывались избираться, хотя они могли бы быть полезны.

«Почему? Из-за деклараций?» — уточнил у него журналист.

«В том числе и поэтому — что «надо возиться» с их оформлением и подачей. Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины», — сказал депутат.

Обескураживающая честность. Или наглость.

Кстати, признанные иноагентами люди и организации все еще обязаны отчитываться обо всех своих доходах и тратах. Интересно, а им, по мнению депутата, не лень этим заниматься?

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.23 / Михаил Шахназаров рассказал о лицемерии Смольянинова

01.12.21 / Владимир Путин: Не цель России – мое переизбрание

15.01.23 / Какие тренды весны 2023 помогут создать стильный и одновременно практичный образ женщине за 45: модные фишки

09.02.22 / В ВОЗ сообщили о росте смертности от COVID-19 в мире при снижении числа заражений

07.03.21 / В Белоруссии заблокируют YouTube за отказ продвигать в тренды двухчасовой фильм о планах Запада по срыву посевной

26.12.22 / Филипп Киркоров, Дмитрий Песков с дочерьми и другие на премьере ледового шоу Татьяны Навки

05.12.20 / Онлайн-платформа IPG – Международная политика и общество

15.06.21 / Вытянут силуэт и подчеркнут стройность: как выбрать идеальную юбку

25.12.21 / Финансовые эксперты рассказали, как накопить на пенсию

23.11.22 / Тиара Дианы, орден Елизаветы: белоснежный образ Кейт Миддлтон на первом вечернем приеме Карла III

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика