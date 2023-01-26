Про лень…

Депутатам лень подавать декларации о доходах, поэтому с 1 марта они этого делать больше не будут.

С 1 марта 2023 года с российских парламентариев снимут обязанность публиковать свои декларации о доходах. Депутат Госдумы Павел Крашенинников в интервью «Комсомольской правде» объяснил, что из-за этой обязанности бизнесмены и общественники отказывались избираться, хотя они могли бы быть полезны.

«Почему? Из-за деклараций?» — уточнил у него журналист.

«В том числе и поэтому — что «надо возиться» с их оформлением и подачей. Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины», — сказал депутат.

Обескураживающая честность. Или наглость.

Кстати, признанные иноагентами люди и организации все еще обязаны отчитываться обо всех своих доходах и тратах. Интересно, а им, по мнению депутата, не лень этим заниматься?

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