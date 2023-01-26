 

Известный питерский поэт и писатель Максим Данилов выпускает свою вторую книгу

26.01.2023, 1:57, Разное
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Максим три месяца назад выпустил свою первую книгу – сборник стихов “Сиротские глаза”. Его творчество поддержали Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Анастасия Волочкова, Виктор Салтыков и многие другие звезды нашего шоу-бизнеса.

Максим больше трех лет живет в Великом Новгороде. Он планирует провести творческую встречу в связи с выходом своей второй книги и в Великом Новгороде, и конечно же, в своем родном Санкт-Петербурге.

Максим сообщил корреспондентам, что ему очень нравится старинный и красивый город Великий Новгород.

Также Максим разрешил нам опубликовать один из его замечательных стихов, чтобы все наши читатели смогли познакомиться с его творчеством и приобрести его первую книгу.

Первая книга уже разошлась тиражом свыше 20 тысяч экземпляров. Максим сказал, что он уверен, что и вторая книга будет иметь успех. В ней поэт опубликует свои детские рассказы и стихи.

Ранее мы уже писали про Максима, когда он был болен онкологией, у него была обнаружена злокачественная опухоль головного мозга. Сейчас Максим в ремиссии, занимается творчеством и просто радует людей своими стихами. Давайте пожелаем ему здоровья, творческих успехов на писательском поприще и просто всего самого хорошего.

Также, когда Максим был болен, его поддержал сам лично Андрей Малахов и опубликовал про него статью в своём журнале “Starhit”.

#стих

Как только стал успешным я,
Пошли завидовать друзья:
“Да что ж такое, что ж за книга,
И толку ноль, и смысла фига!”

А у самих лицо косит,
И голос злостью дребезжит,
Такие были вот друзья,
Что оказались, как свинья.

Мои родные, дорогие,
Когда ж вы стали вдруг плохие?!
И почему ж чужой успех
Толкает сразу вас на грех?!

Вы напишите что-то сами,
Умойтесь даже вы слезами,
Души узнайте глубину
Или покатитесь ко дну.

Автор: журналист Максим Данилов

“В глубине души я всегда видел себя писателем, творческим человеком. Сперва думал, что все это нереально, и вышло так, что моя мечта сбылась. Ставьте цели и достигайте их. Нет ничего невозможного в этой жизни”, – поделился поэт.


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