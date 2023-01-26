Зеленский после разговора со Столтенбергом заявил о желании Украины получить самолеты и дальнобойные ракеты

Украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву нужны самолеты и дальнобойные ракеты.

Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсетях, сообщил, что требуется «открыть поставки дальнобойных ракет». Кроме того, он сообщил о необходимости развивать «сотрудничество в артиллерии». Также, по словам президента Украины, нужно «выйти на поставки самолетов», передает ТАСС.

Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.

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