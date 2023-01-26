Мнение: ГРЕФ, РАКОВА И МАУ: что было дальше

Для начала – вот этот пост, который я опубликовал чуть более года назад. Вообще, “похождения Раковой” – это захватывающий сериал: в 2021 году в моем ЖЖ был первый сезон, потом на год, как положено, случилась пауза (шли съемки), и вот с января, тоже как положено – начинается второй! Освежим в памяти события предыдущего сезона, и в конце этой записи (что все зрители больше всего любят) – мы узнаем ЧБД, т.е. “что было дальше”. Спойлер: Марина Ракова – снова в седле!!

Греф и Ракова; за что шла война

Осенью у меня тут была серия “горячих” постов про дивную женщину Марину Ракову – народ активно обсуждал сей детектив: как она сбежала с поста вице-президента Сбербанка, как ее ловили, а еще ее бурную молодость… Например, этот – “Миледи и ее точки Нагеля”. Кстати, некоторые из моих предположений, высказанных в тех постах, подтвердились: в частности, всплыли данные, что в свое время эту “девушку-вундеркинда с Алтая”, поступившую в МВТУ им. Баумана, оттуда попросту отчислили за прогулы и неуспеваемость.

Но вот ее “поймали, арестовали, велели паспорт показать” – и с тех пор какая-то тишина. Публика заскучала. Я все собирался произвести изыскания – кто все ж такая эта Ракова, в каком деле она реально замешана – но тут обнаружил, что работа уже проделана: наш общий любимец, бывший Главный Идеолог партии ЕР, а нынче, почти как я, вольный консультант Алексей Чадаев тоже заинтересовался этим делом и выдал итоги у себя в ФБ. Чтение воистину захватывающее! Прочитаем, только будем иметь в виду, что “желтая пресса” Высокого Покровителя гражданки Раковой вроде бы тоже уже вычислила: это Белоусов, советник Путина. Но – читаем:

“Пытался понять, почему, даже несмотря на слова Путина на встрече с СПЧ, ректора Шанинки Зуева оставили в СИЗО. Очевидно, дело не в том, что у нас суд настолько независимый, что он и на мнение Президента может забить. Дело в чём-то другом.

Что пока понял.

1. Зуева дожимают, чтобы он дал показания на Марину Ракову. Зуев, судя по всему, упёрся, как и сама Ракова. Думаю, за те сутки, которые она, «исчезнув», провела между обыском у неё дома и сдачей на милость следствию, она таки успела связаться с кем-то важным и получить какие-то гарантии, что её не сдали и будут вытаскивать. Поэтому ждёт итогов борьбы на верхних этажах.

2. Ракова сама — тот ещё кадр. Я хорошо помню, как в бытность её «в силе» на всех грантовых конкурсах различные юрлица, за которыми стояли её «Кванториумы», сметали все деньги, и члены этих комиссий объясняли, что там рука кого надо рука. Когда меняли правительство, она чуть было не стала министром просвещения — в самых предпоследних списках назначенцев была именно её фамилия, и Кравцов на её месте оказался в последний момент. Неудивительно, что он её «вычистил» из министерства едва ли не в первую же неделю после прихода.

3. Дальше последовала попытка реконкисты — Ракова высаживается в Сбер, берёт под кураторство СберКласс, Сбер входит капиталом в Просвещение, Ракова идёт туда членом СД от Сбера. «И снова здравствуйте», Это летом было. Ну, а осенью — весь этот вестерн в стиле Тарантино с задержанием Раковой.

4. Мало кто заметил, но в декабре состоялся беспрецедентный административный «накат» на министра просвещения Кравцова. Поправки в закон об образовании, которыми он занимался по поручению президента, были с треском завёрнуты в Совфеде, а самого Кравцова и его статс-секретаря В.И.Матвиенко попутно обвинила в недопустимом использовании лоббистских рычагов для «продавливания» закона. Интересно, что именно в Совфеде, а не в Думе, но не суть. Суть в том, что поправки эти — про сертификацию образовательных платформ для дистанционного обучения в школах, то есть прямая территория борьбы Сбера за контроль над этой сферой.



Марина в пору студенческой молодости

5. Там не только про сертификацию. Там ещё и про персональные данные учащихся — они должны будут храниться на госсервисах, а не на сторонних серверах. И это объясняет очень многое — известно, какая борьба идёт между службами и тем же Сбером за тему контроля доступа к персональным данным. Под этим углом даже ясно, почему те же службы явно сквозь пальцы смотрят на приобретшее масштаб эпидемии «телефонное мошенничество» под видом лже-Сбербанка, с использованием утекших именно Сберовских персональных данных. Месседж ясный — «Сбер не справляется».

6. Вывод пока такой. Греф не просто ввалил денег в «Просвещение» — он пытался, в тч и руками Раковой, и продолжает пытаться, взять политический и организационный контроль над темой цифровизации школьного образования. Но есть влиятельные башни, которые этого позволить категорически не хотят. И здесь один раз борьба за ресурсы — мы делили апельсин, много наших полегло. В своё время когда рынок бумажных учебников делили, там настреляли народу на целое кладбище, сейчас просто методы другие. А второй раз — борьба за рычаги, за политически значимую тему.

Вот за что война” (АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ).

В общем – идет большая аппаратная война за то, кто будет доить всю систему школьного образования в стране. Заодно мы с вами выяснили, почему “органы” так не торопятся подавлять всю систему телефонного мошенничества со “звонками от Сбербанка”. Класс!

А госпожу Ракову, получается, еще вполне могут освободить из узилища – если у Грефа хватит силёнок (2021, декабрь).

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Весь 2022-й год в жизни Марины Раковой не было, насколько можно судить, ничего интересного – она тупо сидела, дожидаясь суда… до ноября. А 2 ноября в обмен (!) на признание Раковой в хищении 71 млн. рублей следствие вышло в суд с ходатайством заменить ей арест в тюрьме даже не на домашний арест, а на “запрет определенных действий”. То есть Ракову отпускают на все четыре стороны, но следствие ей при этом что-то запрещает (какая-то диковинная мера пресечения, даже не знаю, что сказать; нашел в “Коммерсе”, что ей вроде как запрещено… звонить по телефону! Черт знает, что это за чертовщина)

Одновременно в ноябре вроде бы также отпустили под “запрет определенных действий” ректора Шанинки Зуева.

Вообще похоже, что изначально планировалось соорудить какой-то грандиозный ПРОЦЕСС РЕКТОРОВ – ведь, как писали, по “делу Раковой” проходил еще и Владимир Мау, тот самый ректор Академии Народного Хозяйства, его ведь весной и арестовать успели, видимо, как-то опираясь на показания Раковой и Зуева.

Однако в итоге складывается ощущение, что силёнок не хватило. И тоже понятно почему, если верить версии Чадаева: тогда получается, что даже и сами “ректоры” не были главной целью. Главной целью был ГРЕФ! Все эти сетевые аресты имели одну цель – выйти в конечном итоге на главу Сбера… Но Греф оказался слишком крупной рыбой. И попавшие в сети сумели вырваться, хоть и с потерями.

Мау, как известно, был отпущен, на днях подал в отставку со всех постов и умотал в Израиль. Зуев, которого помурыжили подольше – тоже в итоге отпущен из тюрьмы. На Грефа, как все помнят, в конце лета был организован большой накат в прессе, причем, что любопытно, с участием как бы оппозиционного “Проекта” (“Портрет Германа Грефа, самого либерального из российских коррупционеров”)

И вот Ракова: ее не только отпустили – ее уже приняли на весьма хлебную должность: советник директора Агентства Стратегических Инициатив (агенство правительственное). С зарплатой 1,5 млн. в месяц. Это при том, что она под судом и уже признала вину в хищении 71 млн. руб! Феерия!

Так что наша Миледи снова на коне.

Ну а мне всё это дело что-то очень напоминает… Да, аналогичный фэйл “силовиков”, когда у них фактически развалилось очень “многообещающее” ДЕЛО ТЕАТРАЛЬНЫХ АФЕРИСТОВ (против режиссера Серебренникова сотоварищи, я его тоже подробно освещал в своем ЖЖ). И там тоже была более чем серьезная подоплека: как нынешнее “дело ректоров” своим острием направлено против Грефа, так и прошлое “дело театралов” было направлено против другого могущественного вельможи – Суркова.

Сурков в итоге почти не пострадал, а “претерпевший за него” Серебренников тоже в итоге отделался легким испугом (во всяком случае, в тюрьму не сел). Сейчас тот же сценарий: Греф тоже устоит, а Ракову уже выпустили и уже пристроили на тепло местечко.