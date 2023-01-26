 

Названы самые частые причины взрывов аккумуляторов смартфонов

26.01.2023, 0:25, Разное
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Последнее время происшествия со смартфонами случаются чаще. Нередко причиной становится взрыв аккумулятора.

Преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал, что опасность представляют изношенные аккумуляторы, а также некачественные или те, которым увеличивают емкость при стандартных размерах. Еще одна причина — непрофессиональный ремонт. В проверенных сервисах могут повредить детали, отвечающие за правильную работу аккумулятора.

“Любая деформация гальванического элемента сопряжена с рисками возгорания, так как аккумуляторы представляют из себя “многослойные сэндвичи” из катодных и анодных химических веществ. Сжатие и скручивание могут повредить их структуру, а если еще и появится трещина, которая позволит содействовать с кислородом, то это неминуемо приведет к воспламенению”, — цитирует эксперта телеканал “360”.

Ранее сообщалось, что Россияне пожаловались на массовые сбои в работе App Store. Ни сайт, ни само приложение магазина не работали, отмечает URA.ru.


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