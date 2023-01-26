Ермилов день: традиции и приметы 26 января

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Житие святого Ермила Синигидонского переносит нас на рубеж третьего и четвертого веков. Мученик служил диаконом на территории современного Белграда. Однако за распространение христианский учений он был схвачен и брошен в темницу. Праведники долгое время истязали, а затем убили. Святого утопили в реке Дунай, но на третий день его мощи были обретены последователями на берегу.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Ермилов день на Руси считался одним из самых холодных дней в году, поэтому выходить на улицу без надобности было не принят. В православный праздник запрещалось высказывать дурные мысли о близких, спорить или сплетничать, ведь негатив мог вернуться обратно. Особое внимание 26 января уделяли кошкам. Питомца нельзя было прогнать с насиженного места, иначе ждать в доме беды. Здоровому человеку не рекомендовалось занимать место кошки, можно было навлечь на себя недуг.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

По традиции 26 января нужно было помочь нуждающимся. У наших предков существовало поверье, что если сделать добро семь раз, то Бог простит семь грехов. Кроме того, было принято в день памяти Ермила собираться дома большой компанией и в теплой атмосфере спасаться от морозов. Существовали приметы – кошка помогала определить погоду. Например, если питомиц спит животом кверху, то стоит ждать потепление. Если же кошка свернулась в клубок, то будет холодать.