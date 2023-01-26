 

Советник мэра Киева Белоцерковец сообщил о намерении властей города демонтировать памятник Чкалову

26.01.2023, 0:14, Новости дня
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С памятника летчику-испытателю Валерию Чкалову в Киеве хотят снять статус объекта культурного наследия, он будет демонтирован, сообщил советник мэра Дмитрий Белоцерковец.

В министерстве культуры состоялось заседание экспертной комиссии, выступившей с рекомендацией лишить памятник соответствующего статуса по запросу столичных властей. Это позволит демонтировать памятник, передает ТАСС.

Однако Белоцерковец недоволен тем, что такое же решение не приняли в отношении памятника Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину. Комиссия сочла его «памятником монументального искусства», что «затянет процесс демонтажа», сообщил Белоцерковец, призвав вмешаться министра культуры Александра Ткаченко.

В ноябре экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину в Киеве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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