Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины и на удерживаемых ВСУ территориях
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В нескольких украинских регионах, а также на удерживаемой вооруженными силами Украины территории Запорожской области и в Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ.
В частности, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске), в Харьковской области, в Вольнянске (Запорожская область) и в Херсоне, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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