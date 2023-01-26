Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины и на удерживаемых ВСУ территориях

В нескольких украинских регионах, а также на удерживаемой вооруженными силами Украины территории Запорожской области и в Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ.

В частности, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске), в Харьковской области, в Вольнянске (Запорожская область) и в Херсоне, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.

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