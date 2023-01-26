МИД заявил об угрозе для Одессы со стороны националистического режима на Украине

Украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов, сообщил МИД России.

В Париже прошла внеочередная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом». Западные страны «при откровенном содействии утратившего беспристрастность Секретариата ЮНЕСКО» продавили «политически мотивированное и не подкрепленное необходимой экспертизой решение о включении в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, номинации «Исторический центр портового города Одессы», сообщается на сайте МИДа.

Подчеркивается, что решение подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.

Москва не оспаривает «значительное культурное наследие и славное историческое прошлое Одессы в составе российского государства». Также Россия считает «вполне закономерным» включение ее в список «под угрозой». Однако, как указывает МИД, «единственную угрозу» для города представляет «националистический режим на Украине».

Так, МИД указал на системное уничтожение памятников, нападение вандалов на часовню Чудотворного Образа Христа Спасителя, обрушения частей ряда исторических зданий, «расположенных в границах номинации или ее буферной зоны». Кроме того, как заявили в МИДе, «отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы», но «об этом почему-то не вспоминают».

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевские власти рискуют остаться без выхода к морю.

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