Мнение: Кадыров в Большом, критик осознал

Новый юмористический рассказ давнего автора моего ЖЖ – Вадима Ольшевского, профессора математики из университета в США. Очень многое ухвачено верно – настолько, что звучит прямо как документальная проза:

“КТО УБЕДИЛ ТЕАТРАЛЬНОГО КРИТИКА ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РАМЗАНОМ КАДЫРОВЫМ? Неделю назад во МХАТе состоялась премьера спектакля “Стена” по пьесе Рамзана Кадырова. Постоянный автор журнала “Репертуар” Максим Липскеров, по горячим следам опубликовавший в своем блоге на сайте журнала отрицательную рецензию на пьесу главы Чечни, изменил свою точку зрения на противоположную за один день.

Несмотря на то, что первоначальная рецензия Липскерова, в которой Рамзан Кадыров был назван “позором русской драматургии”, вызвала бурную поддержку в соцсетях, в своем родном журнале Липскеров столкнулся с непониманием и давлением. Главный редактор журнала Валентина Терешкова назвала его рецензию «некорректной выходкой», подчеркнув, что такое поведение недопустимо для театрального критика. «Не могу понять — для чего он это сделал? — возмущается ответственный секретарь журнала Ирина Роднина. — Не ему характеризовать литературное творчество руководителя Чеченской Республики!»

Источники уверяют, что окончательно убедил Липскерова извиниться перед Кадыровым известный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион по стрельбе из лука чеченец Ваха Тахусанов, с которым тот встречался и долго разговаривал.

На своей странице в фейсбуке Ваха Тахусанов пишет: «Мне принесли рецензию Липскерова: «Ты столько лет ходишь в театр, этот человек наверняка с тобой знаком, почему он такие вещи про пьесу нашего главы пишет?» Мне стало очень неудобно, я ему позвонил и говорю: «Уважаемый товарищ, ты почему такие вещи пишешь? Разве Рамзан про тебя где-то что-то сказал?» Тахусанов посоветовал Липскерову «успокоиться, выпить валерьянки и извиниться перед Кадыровым».

Максим Липскеров говорит, что знал, что «наше общество сильно расколото, но не думал, что до такой степени.Конечно, жителей Чечни я обидеть не хотел. Наверное, по форме я был в чем-то грубоват и неправ.»

Свою нашумевшую рецензию Липскеров называет «жестом отчаяния» и попыткой обратить внимание именно на отсутствие нормального диалога между драматургами и зрителями.

Одновременно в инстаграме Рамзана Кадырова появилось видео, в котором Липскеров попросил у Кадырова прощения за свою рецензию, потому что «действовал сгоряча и эмоционально» (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)